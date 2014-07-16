新闻稿：中国上半年GDP同比增7.4%，经济运行缓中趋稳--国家统计局

今年以来，面对错综复杂的国内外形势，党中央、国务院牢牢把握发展主动权，科学统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生，坚持向改革创新要动力，向结构调整要助力，着力发挥市场作用，更加注重定向调控，经济运行总体平稳，结构调整稳中有进，转型升级势头良好。 初步核算，上半年国内生产总值269,044亿元，按可比价格计算，同比增长7.4%。分季度看，一季度同比增长7.4%，二季度增长7.5%。分产业看，第一产业增加值19812亿元，同比增长3.9%；第二产业增加值123,871亿元，增长7.4%；第三产业增加值125,361亿元，增长8.0%。从环比看，二季度国内生产总值增长2.0%。 一、农业生产形势较好 全国夏粮总产量13,660万吨，比上年增加475万吨，增长3.6%。夏收油菜籽产量1,376万吨，比上年增加34万吨，增长2.5%。上半年，猪牛羊禽肉产量4,003万吨，同比增长1.7%，其中猪肉产量2,705万吨，增长3.0%。 二、工业生产增长平稳 上半年，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长8.8%，增幅比一季度加快0.1个百分点。分经济类型看，国有及国有控股企业增加值同比增长5.5%，集体企业增长3.2%，股份制企业增长10.2%，外商及港澳台商投资企业增长7.4%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长4.6%，制造业增长9.9%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.4%。分地区看，东部地区增加值同比增长8.4%，中部地区增长8.8%，西部地区增长10.8%。分产品看，464种产品中有346种产品产量同比增长。上半年规模以上工业企业产销率达到97.5%，与上年同期持平。规模以上工业企业实现出口交货值56143亿元，同比增长5.3%。6月份，规模以上工业增加值同比增长9.2%，增幅比前两个月提高，环比增长0.77%。 1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润22,764亿元，同比增长9.8%，其中，主营活动利润21,388亿元，增长9.1%。规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.9元，主营业务收入利润率为5.47%。 三、固定资产投资增速高位放缓 上半年，固定资产投资（不含农户）212,770亿元，同比名义增长17.3%（扣除价格因素实际增长16.3%），增幅比一季度回落0.3个百分点。其中，国有及国有控股投资65,667亿元，增长14.8%；民间投资138,607亿元，增长20.1%，占全部投资的比重为65.1%。分地区看，东部地区投资同比增长16.3%，中部地区增长19.2%，西部地区增长18.6%。分产业看，第一产业投资4,820亿元，同比增长24.1%；第二产业投资89,186亿元，增长14.3%；第三产业投资118,764亿元，增长19.5%。从到位资金情况看，上半年到位资金246,051亿元，同比增长13.2%。其中，国家预算资金增长15.5%，国内贷款增长12.9%，自筹资金增长16.7%，利用外资下降8.3%。上半年新开工项目计划总投资196,843亿元，同比增长13.6%。从环比看，6月份固定资产投资（不含农户）增长1.45%。 上半年，全国房地产开发投资42,019亿元，同比名义增长14.1%（扣除价格因素实际增长13.1%），增速比一季度回落2.7个百分点，其中住宅投资增长13.7%。房屋新开工面积80,126万平方米，同比下降16.4%，其中住宅新开工面积下降19.8%。全国商品房销售面积48,365万平方米，同比下降6.0%，其中住宅销售面积下降7.8%。全国商品房销售额31,133亿元，同比下降6.7%，其中住宅销售额下降9.2%。房地产开发企业土地购置面积14,807万平方米，同比下降5.8%。6月末，全国商品房待售面积54,428万平方米，同比增长24.5%。上半年，房地产开发企业到位资金58,913亿元，同比增长3.0%。 四、市场销售稳定增长 上半年，社会消费品零售总额124,199亿元，同比名义增长12.1%（扣除价格因素实际增长10.8%），增速比一季度加快0.1个百分点。其中，限额以上单位消费品零售额62,102亿元，增长9.8%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额107,253亿元，同比增长12.0%，乡村消费品零售额16,946亿元，增长13.2%。按消费形态分，餐饮收入12,989亿元，同比增长10.1%，商品零售111,210亿元，增长12.4%，其中限额以上单位商品零售58,329亿元，增长10.2%。6月份，社会消费品零售总额同比名义增长12.4%（扣除价格因素实际增长10.7%），环比增长0.96%。 上半年，全国网上零售额11,375亿元，同比增长48.3%。其中，限额以上单位网上零售额1,819亿元，增长56.3%。 五、进出口增速由负转正 上半年，进出口总额123,919亿元人民币，以美元计价为20,209亿美元，同比增长1.2%（一季度为同比下降1.0%）。其中，出口65,113亿元人民币，以美元计价为10,619亿美元，增长0.9%；进口58,807亿元人民币，以美元计价为9,590亿美元，增长1.5%。进出口相抵，顺差6,306亿元人民币，以美元计价为1,029亿美元。6月份，进出口总额21,086亿元人民币，以美元计价为3,420亿美元，同比增长6.4%。其中，出口11,513亿元人民币，以美元计价为1,868亿美元，增长7.2%；进口9,573亿元人民币，以美元计价为1,552亿美元，增长5.5%。 六、居民消费价格基本稳定 上半年，居民消费价格同比上涨2.3%，涨幅与一季度持平。其中，城市上涨2.3%，农村上涨2.0%。分类别看，食品价格同比上涨3.4%，烟酒及用品下降0.6%，衣着上涨2.3%，家庭设备用品及维修服务上涨1.3%，医疗保健和个人用品上涨1.2%，交通和通信上涨0.1%，娱乐教育文化用品及服务上涨2.3%，居住上涨2.5%。在食品价格中，粮食价格上涨2.9%，油脂价格下降5.3%，猪肉价格下降5.1%，鲜菜价格上涨1.0%。6月份，居民消费价格同比上涨2.3%，环比下降0.1%。上半年，工业生产者出厂价格同比下降1.8%，6月份同比下降1.1%，环比下降0.2%。工业生产者购进价格同比下降2.0%，6月份同比下降1.5%，环比下降0.1%。 七、居民收入继续增加 上半年，全国农村居民人均现金收入5,396元，同比名义增长12.0%，扣除价格因素实际增长9.8%。全国城镇居民人均可支配收入14,959元，同比名义增长9.6%，扣除价格因素实际增长7.1%。根据城乡一体化住户调查，2014年上半年全国居民人均可支配收入10,025元，同比名义增长10.8%，扣除价格因素实际增长8.3%。全国居民人均可支配收入中位数8,780元，同比名义增长13.7%。6月末，农村外出务工劳动力17,418万人，同比增加307万人，增长1.8%。外出务工劳动力月均收入2,733元，增长10.3%。 八、结构调整稳中有进 产业结构继续优化。上半年，第三产业增加值占国内生产总值的比重为46.6%，比上年同期提高1.3个百分点，高于第二产业0.6个百分点。内需结构进一步改善。上半年，最终消费支出占国内生产总值比重为52.4%，比上年同期提高0.2个百分点。城乡居民收入差距进一步缩小。上半年，农村居民人均现金收入实际增长快于城镇居民人均可支配收入2.7个百分点，城乡居民人均收入倍差2.77，比上年同期缩小0.06。节能降耗继续取得新进展。上半年，万元国内生产总值能耗同比下降4.2%。 九、货币信贷平稳增长 6月末，广义货币（M2）余额120.96万亿元，同比增长14.7%，狭义货币（M1）余额34.15万亿元，增长8.9%，流通中货币（M0）余额5.70万亿元，增长5.3%。6月末，人民币贷款余额77.63万亿元，人民币存款余额113.61万亿元。上半年，新增人民币贷款5.74万亿元，同比多增6,590亿元，新增人民币存款9.23万亿元，同比多增1,354亿元。上半年，社会融资规模为10.57万亿元，比上年同期增加4,146亿元。 总的来看，上半年国民经济运行总体平稳，稳中有进，但国内外经济环境依然错综复杂，经济发展仍面临不少挑战。下一阶段，要振奋精神，狠抓落实，认真贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，坚持改革创新不动摇，坚持调结构、转方式不动摇，努力巩固经济稳中向好的势头，促进经济社会持续健康发展。