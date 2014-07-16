投行观点：中国经济企稳回升，货币政策进一步放松概率下降--中金

路透北京7月16日 - 针对中国二季度宏观数据出炉，中金债券周三发布报告称，经济企稳回升，货币政策进一步放松概率下降，债券仍以防御为主。

报告称，总体来看，在前期货币政策放松，财政逐步发力，保障房和基建等定点刺激政策加码的情况下，经济企稳回升的迹象愈发明显。未来几个月经济的动能仍有望保持，如果外需复苏力度更大，则国内经济企稳回升的可持续性也会更强。

以下为中金债券报告全文：

二季度GDP同比增速小幅回升至7.5%，符合我们预期，略超出市场预期的7.4%，反映经济企稳复苏迹象。从生产法看，注意到夏粮产量同比增长3.6%，带动地产业增速上涨，并拉动GDP同比0.1-0.2%个百分点，成为拉动GDP同比回升的重要力量；第二产业增速企稳， 第三产业增速小幅回升，看考虑二季度第三产业在GDP中占比快速下降，二三产业对GDP同比的拉动并无增加。从支出法看，居民收入增长相对稳定，居民消费增长平稳；受房地产投资下行拖累，固定资产投资增速放缓，对经济形成较大拖累；随着外需持续弱复苏，贸易顺差大幅回升，对经济拖累大幅减弱。展望下半年，固定投资有望企稳回升，库存投资或继续增加，外贸对经济拉动有望回升，三季度GDP同比或受高基数拖累小幅回落，但四季度随着需求复苏GDP快速回升的可能性大，全年GDP有望实现7.5%的目标。

各分项经济数据来看：

（1）工业低位反弹，企业补库存和外需复苏有利于工业增长企稳 6月份工业增加值同比增长9.2%，较5月的8.8%继续回升，高于市场平均预期的9%，也高于我们预期的9.1%，季调环比折年率为9.6%，季调同比增速为9.2%，随着稳增长政策效果显现，经济动能有所恢复，工业经济显现趋稳复苏态势。分企业类别看，国有及其控股企业增速从5月的6.1%回升至7.3%，年初以来国有工业产出持续回升，是工业增加值企稳回升的主要支撑力量，显示经济趋稳回升的政府主导特征。分行业类别看，非金属矿物从5月的10%降至8.9%，黑色金属从5月的7.4%降至6.2%，有色金属从5月的14.2%降至12.5%，受商品住宅市场持续下行拖累，中上游工业行业增速仍较低。下游行业相对较好，如汽车、铁路设备、计算机和通讯设备、医药等行业都保持平稳较快增长。

展望三季度，受去年同期高基数拖累，工业增加值同比增速可能略有回落，但工业经济动能仍较稳健：首先，随着财政、保障房和基建投资持续发力，房地产下行风险得到更多对冲，内需低位趋稳的可能性大；其次，尽管受新兴经济体疲软拖累外需难有大幅回升，但发达经济体持续复苏，外需持续向上较为明确；此外，需求企稳复苏叠加金融冲击减弱，企业补库存意愿有望增强，库存投资将对经济形成支撑，经济有望延续温和复苏走势。

（2）投资回升，保障房和基建发力

1-6月固定资产投资同比增长17.3%，较1-5月的17.2%小幅回升，高于市场平均预期的17.2%，符合我们预期的17.3%，当月同比增长17.9%，季调环比折年增速18.9%。随着房价加速调整，商品住宅下行风险继续释放，房地产投资继续低位运行，但信贷投放持续增加，基建投资保持较快增长，开始部分对冲房地产投资下行，并支撑制造业投资回升，整体固定资产投资实现企稳。随着信贷投放与社会融资的稳步增长，固定资产投资资金来源加速到位，下半年固定资产投资有望稳步回升，全年有望实现17.5%的目标增速。

从分项看，首先，房地产开发投资从5月当月的10.5%小幅升至12.5%，房地产开发投资小幅企稳。当前商品房销售继续回落，企业自筹资金能力减弱，房地产开发企业资金到位不足，新开工面积持续下降，商品住宅投资持续放缓。不过，保障房资金加速到位，保障房投资保持快速增长。今年前6月，保障房投资7200亿元，累计同比增长45.5%，拉动房地产投资6个百分点，成为房地产投资的托底力量。预计下半年保障房投资仍将保持较快增长，全年或超过1.5万亿，对房地产投资形成重要支撑。此外，从房地产销量单月同比增速来看，也有触底回升迹象，6月份同比增速尽管仍为负值，但较前几个月回升。随着销量逐步触底回升，房地产开发商未来几个月也可能逐步走出观望情绪，增加新开工项目。

其次，基建投资从5月当月的28%小幅降至22.5%，但仍保持在较高水平。二季度以来，政府持续在铁路、保障房和水利等领域加大投资，并进行相关资金支持，各主要基建行业投资增速也快速回升，对房地产下行风险进行较有效的对冲。从资金来源看，非标可能依然受限，但企业中长期贷款有望保持较快强劲，资金对基建的制约不大。我们预计在全年固定资产投资增长17.5%下，基建投资增速有望达23%以上。

再者，制造业投资从5月当月的11.9%升至16.1%，需求企稳是制造业投资回升的主要原因。目前制造业总体产能利用率偏低，部分中上游行业的产能过剩问题较突出，产能过剩依然是制造业投资的重要掣肘。不过，下游行业的制造业投资有所加速，例如医药、专用设备制造、建筑和铁路运输业等。

（3）消费平稳增长，通讯器材增长较快

6月份社会消费品零售总额21166亿元，同比名义增长12.4%，符合市场预期，略高于我们预期的12.3%。扣除价格后的实际增速为10.7%，持平于5月份。总体来看，最近几个月消费延续平稳增长的态势。

从分项来看，与我们此前预期的变化方向基本一致。金银珠宝消费受基数的影响，同比拖累明显减弱，6月份同比增速为-0.2%，比前几个月的-10%到-30%有所改善。民生相关消费，如粮油食品、衣服鞋帽、化妆品、日用品等消费增速基本保持稳定，与5月份相比变化不大。与房地产相关的消费，家电、家具、建筑装潢材料的同比增速继续小幅改善，与商品房销量增速回升相一致，显示在高基数效应逐步消除后，房地产相应消费逐步企稳回升。汽车消费增速略有回落，但受6月份油价上调影响，石油制品消费增速回升到11.4%，处于年内高位。但近期国际油价已经有所回落，预计未来石油制品分项的同比增速可能略有回落。增长较快的分项是通讯器材，同比达到33.9%，显示手机等电子产品的销售仍处于较高增长阶段。

前瞻性的看，在居民消费稳定的情况下，政府在加快财政支出，政府消费也会对整体消费构成支撑，预计7月份消费增速仍将保持在与6月份接近的水平上。