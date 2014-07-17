台湾资管：劳工退休金自选方案将送审，政府拟不强制劳工加入

路透台北7月17日 - 被台湾资产管理界认为商机庞大的劳工退休金自选方案，将在7月底、8月初送交行政院审议。劳动部周四表示，待立法院表决通过一年后，劳工即可在自选平台上选择基金、保险商品投资。

此为劳工退休金制度的重大变革，目前全球劳工退休金有投资自选平台的国家或地区，包括美国的“401K养老计划”、香港强制性公积金(简称强积金或MPF)、新加坡公积金(CPF)等。

劳动部劳动福祉退休司副司长陈惠蓉表示，正与金管会针对劳退条例进行细部修正，未来自选方案直接适用于符合劳退新制的570万名劳工。虽然目前仅有5%、约33万劳工有自提退休金，但不会仿效美国退休金保护法案采取“除非说不，否则政府帮你提拨”方式，以强制劳工加入自选方案。

“这兹事体大，不适合台湾做。”陈惠蓉接受路透电话采访称。

她认为，台湾劳工自行负责退休金投资盈亏的观念还不够开放，多数还是依靠政府代为操作，并提供两年定存利率(约1.4%)的收益率保证。应该要等自选方案上路一段时间后，才能再进一步的尝试。

至于未来自选平台的商品，陈惠蓉表示，将涵盖基金与保险两大项，劳动部与金管会正在商讨上架的把关机制，未来将组成审查小组，以确保金融机构推出的商品是否安全。

“必须要有棒子，若商品不好，资格就会被撤销。”她说。

为提高劳工自提退休金的意愿，陈惠蓉指出，希望金融商品的管理费与手续费不要造成劳工太大负担，此外，也会在税负方面给予优惠，相关细则将待进一步规划后推出。

根据劳动部劳动基金运用局的统计，截至5月底为止，整体劳动基金规模为2兆4,519亿台币，其中新制劳退基金规模1兆1,575亿。有投信业者初估，未来新制劳退基金开放自选后，将释出4,000-5,000亿台币的代操商机。