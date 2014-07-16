中国货币市场：主要回购利率持稳，14天期上涨因担忧新股申购压力

路透上海7月16日 - 中国银行间市场周三隔夜及七天回购加权利率 涨跌有限，但14天回购涨幅较大。短期资金供给尚算充裕，但因财税上缴，及下周面临多只新股申购，资金冻结压力较大，机构预期偏谨慎，14天期限资金需求较多。

“(资金)总体还可以，但14天需求还挺多的，下周不是很多IPO申购吗？”上海一商业银行交易员称。

根据已公布信息，下周三(23日)及周四(24日)将有逾10只新股申购。

北京一商业银行交易员还提到，最新经济数据显示稳增长措施显效，而6月末M2增速达14.7%，远超年初13%的目标，机构担忧监管层将趋于谨慎，7月下旬还面临财税上缴及IPO申购双重压力，资金最宽松局面应已过去。

国家统计局周三公布，二季度国内生产总值(GDP)同比增长7.5%，环比增长2.0%；今年上半年GDP同比增长7.4%。国家统计局指出，中国当前经济运行平稳，仍在合理区间，内需继续成为推动中国经济增长的动力。但当前形势仍比较错综复杂，中国经济仍面临一定下行压力。

北京时间11:24 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.2664 3.2455 +2.09

七天 3.6773 3.7055 -2.82

14天 4.5017 4.2226 +27.91

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.4000 1.1200 +228.00

七天 3.6000 3.3200 +28.00

14天 4.5200 4.3200 +20.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.3000 3.4000 -10.00

七天 3.7200 3.6800 +4.00

14天 4.5300 4.2500 +28.00

Shibor

其中:隔夜 3.2180 3.2550 -3.70

七天 3.6460 3.7035 -5.75

三个月 4.7485 4.7461 +0.24