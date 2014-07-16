香港个股：港铁公司称行政总裁韦达诚将提前于8月中离任

港铁早盘中途暂停买卖，公司于港股收盘后公布独立非执行董事委员会就高铁香港段建造工程未能如期在2015年完成的第二份报告，并宣布韦达诚离任的消息。

在近年建筑费不断上涨及通胀下，意味着造价高达669亿港元的高铁香港段的跨界基建工程有可能进一步超支。其后，港铁公司工程总监周大沧即宣布于今年10月底退休，行政总裁韦达诚于明年8月底合约届满后不再续约。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)