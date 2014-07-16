香港个股：港铁公司称行政总裁韦达诚将提前于8月中离任

中国钢铁：对海合会发起针对中国产无缝钢管反倾销调查表示担忧--商务部
路透北京4月27日 - 针对近日海湾合作委员会（海合会）对中国出口部分无缝钢管产品发起反倾销调查，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中国对此表示关注，中国相关产业及企业对海合会此举表示担忧。
路透香港7月16日 - 香港铁路营运商--港铁公司 周三宣布，行政总裁韦达诚将于8月15日正式离任，比原来计划提早一年。
港铁早盘中途暂停买卖，公司于港股收盘后公布独立非执行董事委员会就高铁香港段建造工程未能如期在2015年完成的第二份报告，并宣布韦达诚离任的消息。
在近年建筑费不断上涨及通胀下，意味着造价高达669亿港元的高铁香港段的跨界基建工程有可能进一步超支。其后，港铁公司工程总监周大沧即宣布于今年10月底退休，行政总裁韦达诚于明年8月底合约届满后不再续约。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透北京4月27日 - 针对近日海湾合作委员会（海合会）对中国出口部分无缝钢管产品发起反倾销调查，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中国对此表示关注，中国相关产业及企业对海合会此举表示担忧。
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
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