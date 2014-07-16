更新版 2-中国汇市：人民币收高终结四连跌，二季度经济增速超预期助力

* 人民币即期低开高收，终结四连跌

* 中间价连续第四日走弱

* 超预期宏观数据提振即期汇价

* 短期仍料保持区间震荡 (新增收盘报价和评论)

路透北京7月16日 - 中国人民币兑美元 周三收高，终结此前连续四日跌势。开盘虽随中间价走低，但今日甫公布的二季度GDP增速高于预期，盘间净结汇占据主导，支撑人民币汇价反升。短期则仍可能保持区间震荡。

今日中间价连续第四天低开，汇市早盘跟随中间价一度触及逾十日低点，但10点超预期的上半年宏观数据公布后，明显刺激做多人民币热情。

“数据出来后，美元就往下了啊，...中午又有人开砸（美元）了。”一外资行交易员称。

交易员并指出，港股派息和油盘购汇仍是最近市场的重点，不考虑这些季节性因素的话，客盘对升值的态度还是比较积极的，大部分银行都是结汇盘比较多，购汇则主要集中在中资大行。短期内市场没有明显的趋势，保持区间震荡的可能性较大。

一大型出口企业财务人士也表示，业内同行都反映对短期汇率看法较为谨慎，即期仍有可能保持在6.20-6.24元之间的区间波动，难以看到大幅升贬值的理由。

“国内经济情况比较微妙，目前这种比较平衡的汇率环境，也可能是政府极力想去维护的一种状态。”他说。

受工业和投资增速回升带动，中国二季度经济增速小幅反弹并站上7.5%。稳增长政策将持续发挥效力，随着出口好转和内需趋稳，下半年经济料将“平着走”，实现全年7.5%左右的增长目标可能性偏大。

全球汇市方面，澳元和新西兰元周三下跌，因中国经济增长数据令人有些质疑增长还能持续多久；在政府暂不出台另一批刺激措施的情况下，部分投资者对复苏持谨慎态度。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2047 6.2080 0.05% 中间价 6.1535 6.1490 -0.07% 成交额 123亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -0.95% (上限± 日高 日低

2%) 日内波动幅度(pips) 89 6.2031 6.2120 2014年来即期升贬值幅度 -2.43% 1年期美元/人民币掉期升水< 940 CNY1Y=CFXS>

离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日 :45 1年期NDF 6.2576/13 6.2615 CNH即期 6.2071/91 6.215