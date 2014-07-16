美国金融：标普可能以10亿美元和解司法部的诉讼--WSJ

路透7月15日 - 华尔街日报(WSJ)引述知情人士报导称，评级服务机构标准普尔(Standard & Poor's)决定和解与美国司法部间一桩进行中的诉讼案，并且可能为和解支付约10亿美元。

2013年2月，美国司法部对McGraw Hill Financial 旗下的标普发起一项50亿美元的诉讼，指控该机构上调抵押贷款债券的评级，从而提高从发行方获取的费用。

WSJ引述消息人士称，虽然10亿美元和解金低于司法部希望的50亿美元，但标普不希望承认犯有过失。

标普此前曾将该诉讼称作“毫无公道”，并表示司法部认为评级“受商业考量推动”的看法是错误的。