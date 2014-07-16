美国金融：标普可能以10亿美元和解司法部的诉讼--WSJ

巴股业绩：淡水河谷第一季净利不及预期，因暴雨妨碍关键矿山的产出
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。
路透7月15日 - 华尔街日报(WSJ)引述知情人士报导称，评级服务机构标准普尔(Standard & Poor's)决定和解与美国司法部间一桩进行中的诉讼案，并且可能为和解支付约10亿美元。
2013年2月，美国司法部对McGraw Hill Financial 旗下的标普发起一项50亿美元的诉讼，指控该机构上调抵押贷款债券的评级，从而提高从发行方获取的费用。
WSJ引述消息人士称，虽然10亿美元和解金低于司法部希望的50亿美元，但标普不希望承认犯有过失。
标普此前曾将该诉讼称作“毫无公道”，并表示司法部认为评级“受商业考量推动”的看法是错误的。
未能立即联系到标普和司法部代表予以评论。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
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路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。
路透上海4月27日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *乌鲁木齐城建 20 4 4/25簿记建档 5.18% 上限5.50% AAA 2.685 第3年末投资者选择权 投资集团小微企业增信集合债 第3年末投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 资兴市城市 8 7 4/26簿记建档 6.00% 上限6.00% AA 1.0