英国个股：莱斯银行涉嫌操纵Libor一案，与英美当局接近和解--WSJ

巴股业绩：淡水河谷第一季净利不及预期，因暴雨妨碍关键矿山的产出
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。
路透伦敦7月15日 - 华尔街日报周二报导称，就莱斯银行集团 e涉嫌企图操纵指标利率的调查，美国和英国监管机构与莱斯集团接近达成和解协议。
报导援引知情人士称，最近和解谈判进程加快，监管机构希望能在未来几周宣布协议。
该报称，莱斯银行同英美监管机构的谈判仍在继续，尚不清楚莱斯最后可能支付的罚金规模。
莱斯银行发言人称：“正如我们已经披露的，莱斯银行集团接获政府监管要求提供银行间拆放款利率调查相关讯息。我们正配合调查。若有必要集团将会适时向市场更新讯息。”
英国金融市场行为监管局(FCA)未能立即置评。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 蔡美珍)
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路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。
路透上海4月27日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *乌鲁木齐城建 20 4 4/25簿记建档 5.18% 上限5.50% AAA 2.685 第3年末投资者选择权 投资集团小微企业增信集合债 第3年末投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 资兴市城市 8 7 4/26簿记建档 6.00% 上限6.00% AA 1.0