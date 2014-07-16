英国个股：莱斯银行涉嫌操纵Libor一案，与英美当局接近和解--WSJ

路透伦敦7月15日 - 华尔街日报周二报导称，就莱斯银行集团 e涉嫌企图操纵指标利率的调查，美国和英国监管机构与莱斯集团接近达成和解协议。

报导援引知情人士称，最近和解谈判进程加快，监管机构希望能在未来几周宣布协议。

该报称，莱斯银行同英美监管机构的谈判仍在继续，尚不清楚莱斯最后可能支付的罚金规模。

莱斯银行发言人称：“正如我们已经披露的，莱斯银行集团接获政府监管要求提供银行间拆放款利率调查相关讯息。我们正配合调查。若有必要集团将会适时向市场更新讯息。”

英国金融市场行为监管局(FCA)未能立即置评。(完)