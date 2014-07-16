基金产业：美股基金6月流出83亿美元，创18个月最高--晨星

路透纽约7月15日 - 晨星数据周二显示，投资者6月从美国股市基金中撤出83亿美元，因担忧处于历史高位的美股上行空间有限。

据晨星数据，资金流出量创18个月最高，也为连续第二个月流出。6月，应税债券基金吸引新增资金最多，达105亿美元；而国际股市基金次之，流入96亿美元。

根据晨星，今年1-6月，持仓国际股市的基金共流入675亿美元，为所有资产类别中流入量最大。应税债券基金排名次席，流入592亿美元。

美国股市基金的资金流出凸显出投资者对美股信心下滑。商务部6月25日宣布，美国国内生产总值(GDP)第一季年率下滑2.9%，创五年来最大降幅，这也强化了投资者的观点。

针对美国大盘增长股的基金资金流出最多，达40亿美元。在所有美国股市基金中，Fidelity Advisors Equity Growth Fund以流出10亿美元居首，但晨星分析师Michael Rawson称，这是由于该机构将资金转移到另一基金所致。GMO Quality Fund 流出7.32亿美元，位居第二。(完) (编译 朱晓军；审校 龚芳)