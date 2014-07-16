基金产业：美股基金6月流出83亿美元，创18个月最高--晨星

巴股业绩：淡水河谷第一季净利不及预期，因暴雨妨碍关键矿山的产出
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。
路透纽约7月15日 - 晨星数据周二显示，投资者6月从美国股市基金中撤出83亿美元，因担忧处于历史高位的美股上行空间有限。
据晨星数据，资金流出量创18个月最高，也为连续第二个月流出。6月，应税债券基金吸引新增资金最多，达105亿美元；而国际股市基金次之，流入96亿美元。
根据晨星，今年1-6月，持仓国际股市的基金共流入675亿美元，为所有资产类别中流入量最大。应税债券基金排名次席，流入592亿美元。
美国股市基金的资金流出凸显出投资者对美股信心下滑。商务部6月25日宣布，美国国内生产总值(GDP)第一季年率下滑2.9%，创五年来最大降幅，这也强化了投资者的观点。
针对美国大盘增长股的基金资金流出最多，达40亿美元。在所有美国股市基金中，Fidelity Advisors Equity Growth Fund以流出10亿美元居首，但晨星分析师Michael Rawson称，这是由于该机构将资金转移到另一基金所致。GMO Quality Fund 流出7.32亿美元，位居第二。(完) (编译 朱晓军；审校 龚芳)
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。
路透上海4月27日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *乌鲁木齐城建 20 4 4/25簿记建档 5.18% 上限5.50% AAA 2.685 第3年末投资者选择权 投资集团小微企业增信集合债 第3年末投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 资兴市城市 8 7 4/26簿记建档 6.00% 上限6.00% AA 1.0