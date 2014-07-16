《MAGUIRE专栏》大豆价格或继续下跌，才会触底反弹

**库存膨胀**

相对产量而言，大豆消费量增长有限，这导致近些年来油籽供应过剩局面加重，从2012/13年的约720万吨增至2013/14年度的1,860万吨，2014/15年预计升至2,290万吨。

这些过剩进而也反映为油籽期末库存的大幅增长，从2012/13年的6,500万吨增至去年的7,800万吨，2014/15年料突破9,500万吨。

与产量和消费情况一样，大豆在库存中亦占最大比重，而且更为悬殊。

实际上，油籽总库存中超过88%都是大豆，油菜籽仅占不到8%，其他油籽占剩余的4%。

全球油籽库存中，大豆占到如此庞大的比例，反映了北美和南美近期强劲的大豆生产，以及2014/15年度再创纪录丰收的前景。

不过，大豆全球库存是油菜籽的11倍多，这也的确让人思考：为何在可比基础上，每蒲式耳大豆价格要比油菜籽期货升水逾2美元？

当然，大豆需求和贸易都比油菜籽要旺盛。大豆和油菜籽总使用量之比为4:1，而出口之比为8:1，大豆都占优势。

但是过去10年中，油菜籽总使用量增速快于大豆需求，说明全球消费者正分散油籽收购的品种。

而且考虑到油菜籽目前比大豆廉价，这种增长趋势似乎可能在近期持续。

除非大豆价格相对油菜籽能有所下滑，并有力地将大豆推向消费者，减少其他替代油籽的使用，否则上述趋势或许会损害大豆的需求增长潜力。

这意味着，尽管全球大豆价格可能按历史标准而言已算廉价，但随着市场尝试挤出其他替代油籽、全面重夺消费者需求，未来几周大豆价格还可能会进一步下行。

浏览大豆与油菜籽期货价格图表，请点击：link.reuters.com/vaq42w

这不仅将影响期货领域，还将波及现货市场；而且美国大豆现货价格比起其他主要种植区仍相对较高，这将会限制美国整体需求潜力，除非全球价格能进一步趋向一致。

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