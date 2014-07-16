新债招标：中国交银金融租赁三年固息金融债中标利率5.2%--发行快报

中国钢铁：对海合会发起针对中国产无缝钢管反倾销调查表示担忧--商务部
路透北京4月27日 - 针对近日海湾合作委员会（海合会）对中国出口部分无缝钢管产品发起反倾销调查，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中国对此表示关注，中国相关产业及企业对海合会此举表示担忧。
路透北京7月16日 - 中国债券信息网发行快报显示，中国交银金融租赁有限公司周三下午在银行间市场招标发行的38亿元人民币三年期固息金融债，中标利率为5.20%。
该期债募集资金将用于补充公司中长期负债缺口。缴款日和起息日同为7月17日，牵头主承销商为交通银行 ，联席主承销商包括农业银行 、中信证券 和瑞银证券。
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，该公司主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。
截止2014年3月末，发行人总资产1,029.98亿元，第一季实现净利润3.06亿元，资本充足率10.02%。（完）
欲浏览更多信息，请点选中国债券信息网 here (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
路透北京4月27日 - 针对近日海湾合作委员会（海合会）对中国出口部分无缝钢管产品发起反倾销调查，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中国对此表示关注，中国相关产业及企业对海合会此举表示担忧。
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。