新债招标：中国交银金融租赁三年固息金融债中标利率5.2%--发行快报

路透北京7月16日 - 中国债券信息网发行快报显示，中国交银金融租赁有限公司周三下午在银行间市场招标发行的38亿元人民币三年期固息金融债，中标利率为5.20%。

该期债募集资金将用于补充公司中长期负债缺口。缴款日和起息日同为7月17日，牵头主承销商为交通银行 ，联席主承销商包括农业银行 、中信证券 和瑞银证券。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，该公司主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

截止2014年3月末，发行人总资产1,029.98亿元，第一季实现净利润3.06亿元，资本充足率10.02%。（完）

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