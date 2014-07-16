中国债市动态：现券收益率续升，因宏观数据向好及10年国债结果稍高

路透上海7月16日 - 中国银行间市场周三现券收益率续涨，国债涨幅较明显。交易员表示，现券在今日GDP等宏观数据向好及10年期国债招标结果走高的双重施压下，收益率再节节攀升，国债收益率涨幅在5-6bp(基点)，金融债亦小幅上探，但幅度稍逊。

他们并认为，随着短期新股发行密集期即将到来，资金面仍存变数；且经济基本面走势趋稳态势逐步确立，债市短期承压局面暂难扭转。

“现券和IRS都上了，国债发太高了，140001昨天在3.89%，今天3.94%，”广发银行交易员吴思捷表示，今天的数据中性偏利空，10点出数据以后，债券开始还没怎么动，后面的这波上行和数据关系不大，主要是10年国债招标利率太高，破坏了刚刚有点趋稳的市场情绪。

财政部周三招标的10年续发国债中标收益率高于预期。交易人士表示，稍早出炉的GDP等重磅数据显示中国宏观经济企稳回升，机构在一级市场介入长债热情再受打压，且近期新债供给压力不可小觑，多重因素致今日招标结果定位偏高，需求欠佳。

华南另一银行交易员表示，昨天金融数据超预期，今天经济数据也不错，市场对下半年的经济更有信心了，所以今天的市场也不能完全跟经济数据脱离关系，倒是10年国债对二级的带动更为明显。

对于未来市场走势，吴思捷认为，近期暂时看不到利好债市的因素，收益率这波上行幅度已经很大，市场情绪的修复也需要时间，下旬的新股IPO也有可能对资金面造成冲击；如果现券一级发行利率能稳住还行，否则很容易出现一级带动二级上行的情况。

国家统计局周三公布，二季度国内生产总值(GDP)同比增长7.5%，环比增长2.0%；今年上半年GDP同比增长7.4%。中国年初设定的全年增长目标为7.5%左右。

剩余期限约9.1年的固息国债130018券最新报价 为4.2900%，上日尾盘为4.2500%。剩余期限约4.5年的固息国债140001券最新报价 为3.9400%，上日尾盘为3.89%。