《热点透视》股市梦游至08年高点附近，然欧元区经济复苏的温床已生变

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell 编译 石冠兰

路透伦敦7月15日 - 期望中的欧元区加速度已经不在。但近期欧元区股市走软可能还没有正视这个利空。

欧元区5月工业生产降低1.1%，显示出跨国界跨行业的全面疲态。德国的表现还不到平均水平。尽管最近英国工业生产数据比欧元区情况好很多，但也逊于预期。

这样的下行趋势让许多人感到意外。巴克莱已将德国第二季增长预估削减0.3个百分点至0.1%，并将意大利和法国增速预估调降至同样水平。现在巴克莱预计欧元区第二季增速仅为0.2%，与第一季持平。西班牙仍维持着相对优势，增速预估为0.5%。但西班牙财政赤字居高不下，接近相当于国内生产总值(GDP)6%的水平。西班牙新设立的财政监督机构也恰当地指出政府在2020年之前削减债务的计划不可行。

把放缓仅视作暂时失常是不明智的。诚然，单看德国，俄罗斯干预乌克兰可能是有影响。但法国和意大利仍没有活力，拖累依旧。

决策者们没有简单易行的答案。欧洲央行6月放宽政策，因应0.5%的通胀率，但增长放缓会恶化通缩忧虑，实施量化宽松政策的压力再度出现，而量化宽松难以在欧元区实施，技术上和政治上都是如此。