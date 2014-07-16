《中国债市每日综述》现券收益率续升，基本面压力未减叠加新债不佳

* 现券收益率和IRS延续涨势

* 受GDP数据向好，及10年国债发行不佳打压

* 后市预期仍偏空，但收益率连涨后动力或减弱

路透上海7月16日 - 中国银行间市场周三现券收益率延续升势。上午公布的二季度GDP等数据虽好于预期，但在此前已有多日铺垫，市场所受打击并不明显；随后招标的10年国债结果偏高，反而成为收益率上行的新推手。

交易员指出，向好的经济基本面、面临缴税和新股IPO压力的资金面，以及供给爆棚的新债，都令短期预期偏空。不过收益率在连续快涨过后，动力也在减弱。若没有更多不利消息刺激，不排除弱势盘整可能。

华南一银行交易员称，“GDP出来时还好，没怎么大动。反倒是(10年续发)国债结果出来后，收益率开始又往上。”

他并表示，短期现券预期仍偏空。不过从今日较淡的交投来看，尤其是卖方成交意愿并不算很强烈。若无其他不利消息刺激，不排除现券近日有望转稳盘整的可能。

财政部上午招标的10年续发国债中标收益率4.1832%，高于4.15%的市场预测均值；边际中标收益率4.2830%，投标倍数1.43倍。交易员并透露，一级半(上市前交易)市场上，该期债在4.28%附近返手续有成交。这意味着以加权收益率中标的机构，已出现损失。

中国二季度国内生产总值(GDP)同比增长7.5%，环比增长2.0%；上半年GDP同比增长7.4%。国家统计局称，中国当前经济运行平稳，仍在合理区间，内需继续成为推动经济增长的动力。但当前形势仍比较错综复杂，仍面临一定下行压力。

利率互换市场上，今日涨幅则有所收敛，幅度在3个基点(bp)左右。

剩余期限近10年的固息国债140005券最新报价对应收益率 为4.2500%/4.1500%，上日尾盘为4.1800%/4.1000%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1409 周三继续下行，收报93.180元人民币，较上日结算价下跌0.244元，或0.26%。

**14天回购因新股承压**

银行间资金市场周三隔夜及七天回购加权利率 涨跌有限，14天回购涨幅较大。短期资金供给尚算充裕，但因财税上缴，及下周面临多只新股申购，资金冻结压力较大，机构预期偏谨慎，14天期限资金需求较多。

“(资金)总体还可以，但14天需求还挺多的，下周不是很多IPO申购吗？”上海一商业银行交易员称。

根据已公布信息，下周三(23日)及周四(24日)将有逾10只新股申购。

北京一商业银行交易员还提到，最新经济数据显示稳增长措施显效，而6月末M2增速达14.7%，远超年初13%的目标，机构担忧监管层将趋于谨慎，7月下旬还面临财税上缴及IPO申购双重压力，资金最宽松局面应已过去。

今日银行间市场质押式回购总成交金额8,918.01亿元，较上日的8,125.58亿元增近一成；其中，隔夜品种成交7,014.55亿元，上日为6,082.59亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:42 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.2733 3.2455 +2.78 7,014.55

七天 3.7035 3.7055 -0.20 1,231.61

14天 4.5119 4.2226 +28.93 374.29

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.0800 1.1200 -4.00 2,355.98

七天 3.3600 3.3200 +4.00 267.51

14天 4.6000 4.3200 +28.00 66.74

回购定盘利率

其中:隔夜 3.3000 3.4000 -10.00 --

七天 3.7200 3.6800 +4.00 --

14天 4.5300 4.2500 +28.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.2472 3.2180 +2.92 --

七天 3.6500 3.6460 +0.40 --

三个月 4.7487 4.7485 +0.02 --