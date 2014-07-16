主要国家经济指标预测--7月17日****

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月17日(四) 0900 欧元区通胀率(较前月) 6月终值 +0.1% -0.1% (较上年同期) +0.5% +0.5% 扣除食品和能源通胀率(较前月) +0.1% -0.1% (较上年同期) +0.8% +0.8% 1230 美国房屋开工年率(万户) 6月 101.8 100.1 建筑许可年率(万户) 104.0 100.5 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月12日当周 31.0 30.4 四周均值(万人) -- 31.2 续请失业金人数(万人) 7月5日当周 257.5 258.4 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 7月 正16.0 正17.8 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 7月16日(三) 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 5月 顺差12.23 -- 全球贸易收支(亿欧元) 顺差36.76 -- 0830 英国请领失业金人数(万人) 6月 减少3.63 减少2.70 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至5月三个月 6.5% 6.5% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年) +0.3% +0.5% (不包括奖金)(较上年) +0.7% +0.8% 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 5月 顺差154 顺差165 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 7月 0.1 5.0 1100 美国抵押贷款市场指数 7月11日当周 341.1 -- 再融资指数 1,327.4 -- 1230 加拿大制造业销售(较前月) 5月 +1.6% +1.0% 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月终值 +0.4% +0.2% (较上年同期) +1.9% +1.8% 核心PPI(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.8% +1.7% 1300 美国整体资本净流动(亿美元) 5月 净流入355 -- 外资购买美国公债(亿美元) 5月 净买入250 -- 1315 美国工业生产(较前月) 6月 +0.2% +0.4% 制造业产出(较前月) +0.1% +0.4% 产能利用率 79.1% 79.3% 1400 加拿大央行利率决议 1.0% 1.0% 1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 7月 53 50 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 +0.1% -- (较上年同期) 持平 -- 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 7月 正19 -- (完)
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
* 短率靠向区间低位，短票利率低位则续跌 * 资金需求依旧不振，票券商月底缺口仍小 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月27日 - 台湾银行间短率周四靠向区间低位，短票利率低位续跌。资金调度人士表示，虽然今 日外资汇入力道趋缓，但市场看此趋势难改，银行间过剩流动性令短率在月底不见止稳回升。 他们指出，周四票券商的缺口通常会放大，但今日仍难见较大的资金需求。由于银行转进初级市场抢票， 令票券商发票量萎缩，调度需求因而降低，反而在拆款到期选择还款不续做。 〞大家都多钱，外商银行尤其多吧。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人士则称，昨日外资大举涌入，虽然最后在央行干预下令汇率升幅大举收敛，但外资何以在 台币、台股升幅已大的时刻还不计代价进入台湾，背后动机与后续的效应值得玩味。 他认为，在台币升值趋势短期难以扭转下，货币市场过剩流动性的问题一时难见改善，至少在5月下旬报 税旺季来临前，短率都将维持低位。 台币兑美元周四微收贬，终止连五升
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。