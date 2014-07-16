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亚洲 | 2014年 7月 17日 星期四 07:33 BJT

****主要国家经济指标预测--7月17日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段    　   预估值      前值     
    7月17日(四)
    0900  欧元区通胀率(较前月)                       6月终值          +0.1%      -0.1%
                      (较上年同期)                                    +0.5%      +0.5%
                扣除食品和能源通胀率(较前月)                          +0.1%      -0.1% 
                                    (较上年同期)                      +0.8%      +0.8%
    1230  美国房屋开工年率(万户)                        6月           101.8      100.1
              建筑许可年率(万户)                                      104.0      100.5
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)             7月12日当周         31.0       30.4
              四周均值(万人)                                             --       31.2
              续请失业金人数(万人)                  7月5日当周        257.5      258.4 
    1400  美国费城联邦储备银行制造业指数                7月          正16.0     正17.8
    
      
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段     　 现值      预估值      
    7月16日(三)
    0800  意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                 5月      顺差12.23          --
                 全球贸易收支(亿欧元)                           顺差36.76          --
    0830  英国请领失业金人数(万人)                     6月       减少3.63    减少2.70
          按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率    截至5月三个月       6.5%        6.5%
          英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年)                 　 +0.3%       +0.5%
                            (不包括奖金)(较上年)                    +0.7%       +0.8%
    0900  欧元区贸易收支(亿欧元)                       5月        顺差154     顺差165
    0900  瑞士ZEW投资者信心指数                        7月            0.1         5.0
    1100  美国抵押贷款市场指数                     7月11日当周      341.1          --
              再融资指数                                          1,327.4          --
    1230  加拿大制造业销售(较前月)                     5月          +1.6%       +1.0%
    1230  美国生产者物价指数(PPI)(较前月)            6月终值        +0.4%       +0.2%
                                 (较上年同期)                       +1.9%       +1.8%
                          核心PPI(较前月)                           +0.2%       +0.2%
                                 (较上年同期)                       +1.8%       +1.7%
    1300  美国整体资本净流动(亿美元)                   5月      净流入355          --
          外资购买美国公债(亿美元)                     5月      净买入250           --
    1315  美国工业生产(较前月)                         6月          +0.2%       +0.4%
              制造业产出(较前月)                                    +0.1%       +0.4%
              产能利用率                                            79.1%       79.3%
    1400  加拿大央行利率决议                                         1.0%        1.0%
    1400  美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数     7月             53          50
    2100  韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)              6月          +0.1%          --
                             (较上年同期)                            持平          --
    2330  路透短观调查日本制造业景气判断指数           7月           正19          --
    (完)
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