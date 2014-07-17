《香港报摘》--其他报纸重要消息7月17日

* 明报：

--近日楼市聚焦二手细价盘，除了本地人积极入市外，内地双非家长（指父母皆非香港居民）也纷纷为子女置业。天水围栢慧豪园一个两房户近日获双非家长以375.8万港元承接，净计税已高达73万港元。 * 星岛日报：

--全球最大的猪肉生产商万洲国际(新股代码： ）为重启上市，继减少保荐人后，又削减承销商数量。万洲将承销商由28家减至2家，计划下周起接受国际投资者认购，拟8月5日前后上市。 * 苹果日报：

--雨润食品 刊发通告，否认《壹周刊》报道所指加工场一直投产营运及扩充目的，惟以与该公司无关为由，不回应大股东祝义材掏空公司及抵押其他股票发展私业之相关报道。

--宏安 主席邓清河表示，如果楼价再上升，政府会再推出抑制政策，加上现时建筑成本高昂，发展商不会低价出售新盘，所以料本港楼价会趋平稳。 * 东方日报：

--市传iPhone 6将于八、九月推出，相关概念股早前已率先炒起。通达集团 虽然未有与苹果公司合作，但集团主要客户包括多个著名手机品牌，如华为、联想 及小米等。通达昨日突破1.1港元水平横行阻力，并以全日高位1.18港元收市，后市有望继续上涨。

--沪港通势增加离岸人民币资金的流动性和深度。惟财资市场人士指，银行管理日间流动性的难度亦因此上升，或会引致离岸人民币隔夜拆息更波动。据了解，金管局正与银行界商讨有关部署，包括是否需要增设即日回购流动性安排，以纾缓市场担心引入沪港通后，对即日资金的强大需求。 * 文汇报：

--雅居乐地产 公布，今年上半年的累积预售金额为216.7亿元人民币，同比增长34.2%；累积预售建筑面积为220.4万平方米，按年增长61.8%；集团目前已完成全年预售目标480亿元人民币的45.1%。 * 大公报：

--刚获委任的光汇石油 执行董事及行政总裁容伯强指出，关于公司拟以10.75亿美元收购美国Anadarko石油公司在内地渤海拥有的所有油田资产，撇除订金以及从项目所获现金流后，集团仍要支付7亿多美元，其中6.5亿美元估计将银团应付，余款以自有资金支付，料收购可在8月份完成。（完）