《香港报摘》--其他报纸重要消息7月17日

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
* 明报：
--近日楼市聚焦二手细价盘，除了本地人积极入市外，内地双非家长（指父母皆非香港居民）也纷纷为子女置业。天水围栢慧豪园一个两房户近日获双非家长以375.8万港元承接，净计税已高达73万港元。 * 星岛日报：
--全球最大的猪肉生产商万洲国际(新股代码： ）为重启上市，继减少保荐人后，又削减承销商数量。万洲将承销商由28家减至2家，计划下周起接受国际投资者认购，拟8月5日前后上市。 * 苹果日报：
--雨润食品 刊发通告，否认《壹周刊》报道所指加工场一直投产营运及扩充目的，惟以与该公司无关为由，不回应大股东祝义材掏空公司及抵押其他股票发展私业之相关报道。
--宏安 主席邓清河表示，如果楼价再上升，政府会再推出抑制政策，加上现时建筑成本高昂，发展商不会低价出售新盘，所以料本港楼价会趋平稳。 * 东方日报：
--市传iPhone 6将于八、九月推出，相关概念股早前已率先炒起。通达集团 虽然未有与苹果公司合作，但集团主要客户包括多个著名手机品牌，如华为、联想 及小米等。通达昨日突破1.1港元水平横行阻力，并以全日高位1.18港元收市，后市有望继续上涨。
--沪港通势增加离岸人民币资金的流动性和深度。惟财资市场人士指，银行管理日间流动性的难度亦因此上升，或会引致离岸人民币隔夜拆息更波动。据了解，金管局正与银行界商讨有关部署，包括是否需要增设即日回购流动性安排，以纾缓市场担心引入沪港通后，对即日资金的强大需求。 * 文汇报：
--雅居乐地产 公布，今年上半年的累积预售金额为216.7亿元人民币，同比增长34.2%；累积预售建筑面积为220.4万平方米，按年增长61.8%；集团目前已完成全年预售目标480亿元人民币的45.1%。 * 大公报：
--刚获委任的光汇石油 执行董事及行政总裁容伯强指出，关于公司拟以10.75亿美元收购美国Anadarko石油公司在内地渤海拥有的所有油田资产，撇除订金以及从项目所获现金流后，集团仍要支付7亿多美元，其中6.5亿美元估计将银团应付，余款以自有资金支付，料收购可在8月份完成。（完）
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路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
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