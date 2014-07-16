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亚洲 | 2014年 7月 17日 星期四 07:53 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月17日

路透香港7月17日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较：（1美元=7.7504港元      ）
                                                                                              
 美股道琼工业指数      周三收高77.52点或0.45%，报17,138.2点。道指收在纪录高位，受助于最新的并
 购消息，以及部分企业强劲的获利。
                                                                                              
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       176.340    1.47      18226            13.667       1.39
 中国铝业                       9.850    0.82      17802             3.054       0.78
 中国移动                      52.980    0.93     203758            82.123       0.58
 中国人寿                      40.070   -1.28      27700            20.704       0.02
 中石油                       131.300    1.41      26893            10.176      -0.04
 中石化                        94.520    0.31      20894             7.326       0.49
 汇丰控股                      51.780    0.84     790731            80.263       0.83
 中电信                        53.400    0.43       8826             4.139       0.21
 中国联通                      16.650   -0.12      61120            12.904       0.03
 兖州煤业                       7.520   -0.13       7466             5.828       0.14
 华能国际                      48.500    2.45      17287             9.397       0.94
 南方航空                      15.720    0.70       8647             2.437      -0.54
 东方航空                      15.850    0.70       3119             2.457      -0.53
 中芯国际                       4.800   -1.44      13971             0.744      -0.79（完）
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