《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月17日

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透香港7月17日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较：（1美元=7.7504港元 ） 美股道琼工业指数 周三收高77.52点或0.45%，报17,138.2点。道指收在纪录高位，受助于最新的并 购消息，以及部分企业强劲的获利。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 176.340 1.47 18226 13.667 1.39 中国铝业 9.850 0.82 17802 3.054 0.78 中国移动 52.980 0.93 203758 82.123 0.58 中国人寿 40.070 -1.28 27700 20.704 0.02 中石油 131.300 1.41 26893 10.176 -0.04 中石化 94.520 0.31 20894 7.326 0.49 汇丰控股 51.780 0.84 790731 80.263 0.83 中电信 53.400 0.43 8826 4.139 0.21 中国联通 16.650 -0.12 61120 12.904 0.03 兖州煤业 7.520 -0.13 7466 5.828 0.14 华能国际 48.500 2.45 17287 9.397 0.94 南方航空 15.720 0.70 8647 2.437 -0.54 东方航空 15.850 0.70 3119 2.457 -0.53 中芯国际 4.800 -1.44 13971 0.744 -0.79（完）
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
* 短率靠向区间低位，短票利率低位则续跌 * 资金需求依旧不振，票券商月底缺口仍小 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月27日 - 台湾银行间短率周四靠向区间低位，短票利率低位续跌。资金调度人士表示，虽然今 日外资汇入力道趋缓，但市场看此趋势难改，银行间过剩流动性令短率在月底不见止稳回升。 他们指出，周四票券商的缺口通常会放大，但今日仍难见较大的资金需求。由于银行转进初级市场抢票， 令票券商发票量萎缩，调度需求因而降低，反而在拆款到期选择还款不续做。 〞大家都多钱，外商银行尤其多吧。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人士则称，昨日外资大举涌入，虽然最后在央行干预下令汇率升幅大举收敛，但外资何以在 台币、台股升幅已大的时刻还不计代价进入台湾，背后动机与后续的效应值得玩味。 他认为，在台币升值趋势短期难以扭转下，货币市场过剩流动性的问题一时难见改善，至少在5月下旬报 税旺季来临前，短率都将维持低位。 台币兑美元周四微收贬，终止连五升
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。