国际油市：布兰特原油升至106美元上方，中国经济和石油需求前景好转

中国钢铁：对海合会发起针对中国产无缝钢管反倾销调查表示担忧--商务部
路透北京4月27日 - 针对近日海湾合作委员会（海合会）对中国出口部分无缝钢管产品发起反倾销调查，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中国对此表示关注，中国相关产业及企业对海合会此举表示担忧。
中国公布经济数据之前，布兰特原油交投在每桶106美元下方，但随后迅速上涨。
0535GMT，布兰特原油 涨0.08美元至每桶106.10美元，周二曾触及104.39的盘中低点，也是逾三个月最低。8月合约在周三到期。
美国原油 上涨0.51美元至每桶100.47美元。上日曾低见99.01美元，跌破200日移动均线切入位99.92美元。200日均线是交易员密切关注的技术面关键指标。
“中国数据可能成为推升布兰特原油重新升向108美元的动力，”OptionsXpress位于悉尼的市场分析师Ben Le Brun说。
他表示，今日优于预期的中国经济数据，至少对未来24小时的油价有正面效应。
受工业和投资增速回升带动，中国二季度经济增速小幅反弹并站上7.5%。稳增长政策将持续发挥效力，随着出口好转和内需趋稳，下半年经济料将“平着走”，实现全年7.5%左右的增长目标可能性偏大。
路透根据政府初步数据测算，中国今年6月表观石油需求较去年同期增加2.6%至每日1,020万桶，为2013年1月以来最高。(完)
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(编译 石冠兰/李婷仪 审校 张涛/田建华)
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路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
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