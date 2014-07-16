版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 16日 星期三 14:13 BJT

欧股业绩：ASML第二季业绩超预期，但预计全年营收低于分析师预估

路透阿姆斯特丹7月16日 - 全球最大半导体设备生产企业ASML 第二季营收和获利均超出分析师预估，但该公司预计全年营收将低于分析师预期，因客户推迟购买。

ASML表示，第二季净营收达到16.44亿欧元，高于路透调查分析师平均预估的16.07亿欧元。毛利为7.52亿欧元，高于预估值7.15亿欧元。

不过，ASML称预计全年营收将在56亿欧元，低于分析师此前预期的61亿欧元，因客户将采购推迟到了2015年。

“正如我们在上一季度所讨论过的，一些客户继续评估交货时机，以使供需同步，这导致第四季出货预估作出调整。”公司执行长Peter Wennink在一份报告中表示。

ASML向全球多数主要芯片制造商供货，包括三星电子 、英特尔 和台积电 ，同时是上述这些企业状况的主要指标。(完) (编译 洪曦; 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐