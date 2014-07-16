欧股业绩：ASML第二季业绩超预期，但预计全年营收低于分析师预估

中国钢铁：对海合会发起针对中国产无缝钢管反倾销调查表示担忧--商务部
路透北京4月27日 - 针对近日海湾合作委员会（海合会）对中国出口部分无缝钢管产品发起反倾销调查，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中国对此表示关注，中国相关产业及企业对海合会此举表示担忧。
路透阿姆斯特丹7月16日 - 全球最大半导体设备生产企业ASML 第二季营收和获利均超出分析师预估，但该公司预计全年营收将低于分析师预期，因客户推迟购买。
ASML表示，第二季净营收达到16.44亿欧元，高于路透调查分析师平均预估的16.07亿欧元。毛利为7.52亿欧元，高于预估值7.15亿欧元。
不过，ASML称预计全年营收将在56亿欧元，低于分析师此前预期的61亿欧元，因客户将采购推迟到了2015年。
“正如我们在上一季度所讨论过的，一些客户继续评估交货时机，以使供需同步，这导致第四季出货预估作出调整。”公司执行长Peter Wennink在一份报告中表示。
ASML向全球多数主要芯片制造商供货，包括三星电子 、英特尔 和台积电 ，同时是上述这些企业状况的主要指标。(完) (编译 洪曦; 审校 于春红)
路透北京4月27日 - 针对近日海湾合作委员会（海合会）对中国出口部分无缝钢管产品发起反倾销调查，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中国对此表示关注，中国相关产业及企业对海合会此举表示担忧。
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。