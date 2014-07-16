《中国新债预测》农发行四期债需求看淡，因基本面改善及资金扰动

* 招标品种: 农发行40、41及42期新发债，和23期增发债

* 金额上限：均为50亿元

* 招标时间: 3/5年：7/17上午10:00-11:00；7/10年：7/17上午10:00-11:30

* 受访人数: 7位(券商、银行)

* 预测区间: 4.72%-4.83%；4.97%-5.05%；5.18%-5.30%；5.25%-5.30%

* 预测均值: 4.78%；5.02%；5.24%；5.28%

路透北京7月16日 - 中国农业发展银行周四将招标发行四期固息债。路透调查显示，二季度GDP同比增速略胜预期，显示政策扶助经济企稳，且资金面扰动因素不断，新债发行频率过密，令机构看淡明日新债需求。

“相比估计还是中短的需求更好，经济企稳对长债不利，今天10年国债招标也体现出来了。”北京一大型银行交易员称。

中国财政部周三招标的10年续发国债中标收益率高于预期。交易人士表示，稍早出炉的GDP等重磅数据显示中国宏观经济企稳回升，机构在一级市场介入长债热情再受打压，且近期新债供给压力不可小觑，多重因素致今日招标结果定位偏高，需求欠佳。

上海一银行交易员指出，经济企稳的背景下，机构对后市情绪谨慎，伴随同期资金持续偏紧及逐步提升的净供给冲击，债市面临较大调整压力。

“农发债单周供给400亿元，为历史新高，在当前市场交投弱势氛围下，预计此次招标需求一般，...投资户支持力度料有所减弱。”他说。

中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，3/5/7/10年最新收益率分别为4.7634%、5.0183%、5.1918%和5.2645%。

农发行周一招标的四期固息债，长端仍略显疲态。具体看，三、五和七年品种中标利率(收益率)分别为4.72%、4.95%和5.1572%。

受工业和投资增速回升带动，中国二季度经济增速小幅反弹并站上7.5%。稳增长政策将持续发挥效力，随着出口好转和内需趋稳，下半年经济料将“平着走”，实现全年7.5%左右的增长目标可能性偏大。

中国银行间市场周三隔夜及七天回购加权利率 涨跌有限，但14天回购涨幅较大。短期资金供给尚算充裕，但因财税上缴，及下周面临多只新股申购，资金冻结压力较大，机构预期偏谨慎，14天期限资金需求较多。

明日四期新债中，10年期品种为今年第23期债 的第三次增发，票面利率为5.48%；三、五及七年则为农发行今年第40、41和42期债券。

具体发行条款如下：

40期 41期 42期 23期增发

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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元 50亿元

期限/计息方式 三年固息 五年固息 七年固息 10年固息

招标时间 3/5年：7/17上午10:00-11:00 7/10年：7/17上午10:00-11:30

招标方式 3/5/7年：单一利率中标(荷兰式) 10年：单一价格中标(荷兰式)

缴款日 7月21日 7月21日 7月22日 7月22日

起息日 7月21日 7月21日 7月22日 3月21日

发行期 7/18-7/21 7/18-7/21 7/18-7/22 7/18-7/22

上市日 7月25日 7月25日 7月28日 7月28日

基本承销额 无 无 无 无

承揽费 0.05% 0.1% 0.15% 0.15%