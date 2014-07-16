台湾汇市：6月台币实质有效汇率指数较上月走高，续低于韩元--BIS

路透台北7月16日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，2014年6月台币实质有效汇率(REER)指数为101.19，较上月走高；韩元的实质有效汇率则是112.86，台币续低于韩元。

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台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。台湾央行先前曾表示，央行一向维持出口价格竞争力与对手国家平衡，目前台币实质有效汇率相较对手仍维持相对稳定且有优势。