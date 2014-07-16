台湾汇市：6月台币实质有效汇率指数较上月走高，续低于韩元--BIS

中国钢铁：对海合会发起针对中国产无缝钢管反倾销调查表示担忧--商务部
路透北京4月27日 - 针对近日海湾合作委员会（海合会）对中国出口部分无缝钢管产品发起反倾销调查，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中国对此表示关注，中国相关产业及企业对海合会此举表示担忧。
路透台北7月16日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，2014年6月台币实质有效汇率(REER)指数为101.19，较上月走高；韩元的实质有效汇率则是112.86，台币续低于韩元。
台币及韩元实质有效汇率比较图表请点选 bit.ly/1tPTuNO
自2012年11月以来韩元实际有效汇率指数长期高于台币，仅有2013年6月例外。
台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。台湾央行先前曾表示，央行一向维持出口价格竞争力与对手国家平衡，目前台币实质有效汇率相较对手仍维持相对稳定且有优势。
以下为2013年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较：
时间 台币REER 韩元REER
2014/06 101.19 112.86
2014/05 100.14r 112.14r
2014/04 100.15r 110.47r
2014/03 99.30r 107.89r
2014/02 99.45r 107.69r
2014/01 100.99r 108.36r
2013年
2013/12 101.82 108.63r
2013/11 102.31r 107.67r
2013/10 102.79r 106.36r
2013/09 103.29r 106.14r
2013/08 101.39r 103.19r
2013/07 101.98r 102.73r
2013/06 101.54r 100.83r
2013/05 101.92r 103.55r
2013/04 100.88r 102.01r
2013/03 100.25r 103.68r
2013/02 101.19r 104.28r
2013/01 102.07r 105.64r
注:r表修正后数字。(完)
参看详情，请点选国际清算银行网站 here (记者 林妙容; 审校 黄凯)
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