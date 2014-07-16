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市场报道 | 2014年 7月 16日 星期三 14:24 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：澳元及新西兰元承压偏弱

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* 澳元/美元跌0.37%，新西兰元/美元跌0.78%，美元/日圆微升0.04%，澳元/新西兰元升0.77%

* 美元/韩元上涨0.5%，美元/马币升0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.22%，美国10年期公债收益率2.5341%

* 中国二季度GDP同比增7.5%略胜预期，稳增长政策助经济企稳

* 新西兰通胀数据温和，或许会减慢央行升息脚步

* 金砖国家联手成立开发银行，抵御西方金融强权 (完)

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