《汇市简讯》欧洲盘初：澳元及新西兰元承压偏弱

中国金融：高净值人士看好今年股票市场，人民币汇率将保持稳健--报告
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
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* 澳元/美元跌0.37%，新西兰元/美元跌0.78%，美元/日圆微升0.04%，澳元/新西兰元升0.77%
* 美元/韩元上涨0.5%，美元/马币升0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.22%，美国10年期公债收益率2.5341%
* 中国二季度GDP同比增7.5%略胜预期，稳增长政策助经济企稳
* 新西兰通胀数据温和，或许会减慢央行升息脚步
* 金砖国家联手成立开发银行，抵御西方金融强权 (完)
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路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透台北4月27日 - 台湾资产最大金控--国泰金控周四称，拟提请股东会授权董事会筹措长期资金，总额不超过500亿台币为原则。