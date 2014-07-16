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亚洲 | 2014年 7月 16日 星期三 14:25 BJT

韩国股市：收平盘，外资买盘被机构卖盘所抵消

路透首尔7月16日 - 韩国股市周三收平，外资的买盘被机构的卖盘所抵消。

韩国股市综合股价指数(KOSPI) 周三收报2,103.48点，较周二收盘水平几乎没有变化。

海外投资者买超1,620亿韩元(1.57亿美元)，而机构投资者卖超1,246亿韩元。(完)
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