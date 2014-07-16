欧股业绩：伦敦证交所第一季总获利增长16%，几乎各部门营收均成长

路透伦敦7月16日 - 伦敦证券交易所(LSE) 周三公布，会计年度第一季总获利增长16%，至3.239亿英镑(合5.549亿美元)，因几乎旗下各业务部门营收均增长。

该交易所公布，截至6月30日的三个月，营收增长20%，扣除汇率波动影响后增长12%。

旗下资本市场部门营收增长16%，因证券新发行数量增加逾一倍。资本市场部门的利润来自企业上市和股票、债券的交易费用。(完)