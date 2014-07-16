欧股业绩：伦敦证交所第一季总获利增长16%，几乎各部门营收均成长

中国金融：高净值人士看好今年股票市场，人民币汇率将保持稳健--报告
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透伦敦7月16日 - 伦敦证券交易所(LSE) 周三公布，会计年度第一季总获利增长16%，至3.239亿英镑(合5.549亿美元)，因几乎旗下各业务部门营收均增长。
该交易所公布，截至6月30日的三个月，营收增长20%，扣除汇率波动影响后增长12%。
旗下资本市场部门营收增长16%，因证券新发行数量增加逾一倍。资本市场部门的利润来自企业上市和股票、债券的交易费用。(完)
(编译 于春红; 审校 杜明霞)
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透台北4月27日 - 台湾资产最大金控--国泰金控周四称，拟提请股东会授权董事会筹措长期资金，总额不超过500亿台币为原则。