台湾央行：共发行2,276.25亿台币存单，存单发行余额减63.5亿

中国钢铁：对海合会发起针对中国产无缝钢管反倾销调查表示担忧--商务部
路透北京4月27日 - 针对近日海湾合作委员会（海合会）对中国出口部分无缝钢管产品发起反倾销调查，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中国对此表示关注，中国相关产业及企业对海合会此举表示担忧。
路透台北7月16日 - 台湾央行周三公布，共发行2,276.25亿台币存单，与今日存单到期金额2,339.75亿相较，存单发行余额减少63.5亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 2,211.25
91天期 0.93 54.00
182天期 1.05 11.00
央行上日共发行1,044亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,967.25亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为负228亿台币，累积超额准备为负2,074亿台币，加计前期1%的超额准备为负1,094亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透北京4月27日 - 针对近日海湾合作委员会（海合会）对中国出口部分无缝钢管产品发起反倾销调查，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中国对此表示关注，中国相关产业及企业对海合会此举表示担忧。
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
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