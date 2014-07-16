台湾央行：共发行2,276.25亿台币存单，存单发行余额减63.5亿

路透台北7月16日 - 台湾央行周三公布，共发行2,276.25亿台币存单，与今日存单到期金额2,339.75亿相较，存单发行余额减少63.5亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 2,211.25

91天期 0.93 54.00

182天期 1.05 11.00

央行上日共发行1,044亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,967.25亿台币。