《全球汇市》叶伦强硬证词利多美元，英国通胀数据推升英镑

在新西兰恒天然合作社集团(Fonterra Co-operative Group)举行的拍卖会中，国际牛奶价格及成交量连袂下滑；此后新西兰元人气即已偏空。

澳元亦下滑，兑美元 跌约0.4%至0.9333美元，尽管有中国数据的利多。

中国是澳洲最大的贸易伙伴，澳元也易受中国景况的影响，但此次优于预期的数据对澳元的扶助不大。

“这可能部分受到中国国家统计局的声明影响，统计局称地产市场下滑对经济成长造成短期压力，这项前瞻性的声明可能比回顾性的经济指标更具影响力，”IronFX的全球汇市策略主管Marshall Gittler在给客户的报告中称。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3563 1.3571 -0.06 -1.32 1.3745

美元/日圆 101.68 101.68 +0.00 -3.44 105.30

欧元/日圆 137.90 137.99 -0.07 -4.72 144.73

美元/瑞郎 0.8958 0.8955 +0.03 +0.34 0.8928

英镑/美元 1.7135 1.7141 -0.04 +3.50 1.6556

美元/加元 1.0763 1.0756 +0.07 +1.35 1.0620

澳元/美元 0.9338 0.9366 -0.30 +4.77 0.8913

新西兰元/美元 0.8696 0.8765 -0.79 +5.97 0.8206

澳元/日圆 94.940 95.230 -0.30 +1.16 93.850

新西兰元/日圆 88.400 89.120 -0.81 +2.30 86.410

英镑/日圆 174.20 174.29 -0.05 -0.07 174.33

澳元/新西兰元 1.0732 1.0677 +0.52 -1.07 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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