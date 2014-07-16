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债券 | 2014年 7月 16日 星期三 14:53 BJT

标题新闻：受Rioforte未如期偿还债务拖累，葡萄牙电信(PT)将修改与巴西Grupo Oi的合并条件

注：Rioforte系葡萄牙圣灵银行创始人家族旗下的一个关键控股企业。

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