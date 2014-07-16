全球金市：金价持于1,300美元下方，受美元走强和美国升息担忧拖累

中国钢铁：对海合会发起针对中国产无缝钢管反倾销调查表示担忧--商务部
路透北京4月27日 - 针对近日海湾合作委员会（海合会）对中国出口部分无缝钢管产品发起反倾销调查，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中国对此表示关注，中国相关产业及企业对海合会此举表示担忧。
交易商称，金价可能还会进一步下滑，尤其是因本周40美元的跌幅并未能带动亚洲实货需求劲增。
“我没有看到市场在这个水准建立任何新的仓位，或实货市场有什么新买盘浮现。”香港Wing Fung贵金属交易主管Peter Fung指出。
“目前价格将在区间交投，可能在1,280-90美元间盘整。”
Fung并表示，由于需求疲软，香港金价要么与全球指标价平价，要么就是略低。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1297.94 3.84 0.3
现货银 20.73 0.08 0.39
现货铂金 1481.1 4.85 0.33
现货钯金 865.85 2.85 0.33
COMEX期金 1298.7 1.6 0.12
COMEX期银 20.795 -0.094 -0.45
汇率
欧元/美元 1.3563
美元指数 80.412
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/张若琪 审校 田建华/张涛)
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