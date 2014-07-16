全球金市：金价持于1,300美元下方，受美元走强和美国升息担忧拖累

交易商称，金价可能还会进一步下滑，尤其是因本周40美元的跌幅并未能带动亚洲实货需求劲增。

“我没有看到市场在这个水准建立任何新的仓位，或实货市场有什么新买盘浮现。”香港Wing Fung贵金属交易主管Peter Fung指出。

“目前价格将在区间交投，可能在1,280-90美元间盘整。”

Fung并表示，由于需求疲软，香港金价要么与全球指标价平价，要么就是略低。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1297.94 3.84 0.3

现货银 20.73 0.08 0.39

现货铂金 1481.1 4.85 0.33

现货钯金 865.85 2.85 0.33

COMEX期金 1298.7 1.6 0.12

COMEX期银 20.795 -0.094 -0.45

汇率

欧元/美元 1.3563

美元指数 80.412

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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现货铂金 现货钯金