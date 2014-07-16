《汇市简讯》若英国就业数据强劲，恐刺激欧元/英镑下探0.79

0643GMT

* 英国0830GMT公布就业数据，若数据强劲，欧元/英镑下探及跌破0.7900英镑的风险将升高

* 市场预估英国5月ILO失业率为6.5%，低于上月的6.6%

* 据传买单在0.7900前方。0.7911为周二触及的22个月低点

* 周二公布英国6月通胀率1.9%，高于市场预测，助长欧元/英镑跌势

* 0.7980为英国CPI公布前的高点。0.7900关卡下方的支撑在0.7887(2012年9月低点)

* 今日亦公布英国5月薪资所得，市场预估成长0.5%，增幅小于4月时的0.7%(完)

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