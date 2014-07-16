《汇市简讯》若英国就业数据强劲，恐刺激欧元/英镑下探0.79

中国金融：高净值人士看好今年股票市场，人民币汇率将保持稳健--报告
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
0643GMT
* 英国0830GMT公布就业数据，若数据强劲，欧元/英镑下探及跌破0.7900英镑的风险将升高
* 市场预估英国5月ILO失业率为6.5%，低于上月的6.6%
* 据传买单在0.7900前方。0.7911为周二触及的22个月低点
* 周二公布英国6月通胀率1.9%，高于市场预测，助长欧元/英镑跌势
* 0.7980为英国CPI公布前的高点。0.7900关卡下方的支撑在0.7887(2012年9月低点)
* 今日亦公布英国5月薪资所得，市场预估成长0.5%，增幅小于4月时的0.7%(完)
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