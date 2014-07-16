《汇市简讯》英镑/美元：1.72下方挂新卖单，市场关注英国数据

欧股业绩：英飞凌第二季营业利润增长30%，受汽车及工业部门推动
路透法兰克福5月4日 - 德国芯片(晶片)制造商英飞凌周四公布第二季营业利润增长30%，受汽车部门及工业部门业务活动的推动。
0658 GMT
* 英镑/美元卖盘挂在1.72(期权障碍水平)下方，1.7192为周二所及69个月高点
* 周二上涨是由于英国消费者物价指数(CPI)高于预期，1.7059为CPI发布前低点
* 若英国就业数据强劲，强硬派将继续呼吁年底前升息
* 5月国际劳工组织(ILO)失业率预计为6.5%，4月为6.6%；6月请领失业金人数预计减少2.7万
* 但薪资增长疲软，或为温和派提供安慰；预计薪资增长0.5%，前值0.7%
* 支撑位包括亚洲盘末低点1.7130和期权到期水平1.7100(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 田建华)
路透法兰克福5月4日 - 德国芯片(晶片)制造商英飞凌周四公布第二季营业利润增长30%，受汽车部门及工业部门业务活动的推动。
路透上海5月4日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(9日)招标发行 至多260亿元固息债，期限一、五、10年。 上述一、五、10年债分别为该行今年第4期 、第6期 和 第10期 的增发债，票面利率依次为3.20%、4.02%和4.04%。 具体发行条款如下： 2017年第4/6/10期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：70亿元；5年：50亿元；10年：140亿元 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间 5月9日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 5月11日 起息日 1年：2017/3/13；5年：2017/4/17；
* 韩股综合股价指数升0.77%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.36%，沪综指下滑0.01%，美国原油期货跌0.27%，伦敦期铜涨0.04%