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市场报道 | 2014年 7月 16日 星期三 15:13 BJT

《汇市简讯》英镑/美元：1.72下方挂新卖单，市场关注英国数据

0658 GMT

* 英镑/美元卖盘挂在1.72(期权障碍水平)下方，1.7192为周二所及69个月高点

* 周二上涨是由于英国消费者物价指数(CPI)高于预期，1.7059为CPI发布前低点

* 若英国就业数据强劲，强硬派将继续呼吁年底前升息

* 5月国际劳工组织(ILO)失业率预计为6.5%，4月为6.6%；6月请领失业金人数预计减少2.7万

* 但薪资增长疲软，或为温和派提供安慰；预计薪资增长0.5%，前值0.7%

* 支撑位包括亚洲盘末低点1.7130和期权到期水平1.7100(完)

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