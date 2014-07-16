《汇市简讯》欧元/美元空方气势不强，仅期望小有斩获

中国金融：高净值人士看好今年股票市场，人民币汇率将保持稳健--报告
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
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* 投机客已学会不抱太高期望的教训
* 欧元/美元空头仅瞄准1.3500
* 技术面偏空是维系空方预期心理的主要动力
* 短期利率走势强化欧元/美元空头气势，但长期利率情况则不利
* 10年期美国公债及德债收益率之差偏紧，为133个基点，10年期美债收益率2.53%
* 两年期公债利差则仍较高，为46个基点，两年期美债收益率0.47%(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透台北4月27日 - 台湾资产最大金控--国泰金控周四称，拟提请股东会授权董事会筹措长期资金，总额不超过500亿台币为原则。