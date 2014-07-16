《汇市简讯》欧元/美元空方气势不强，仅期望小有斩获

0653GMT

* 投机客已学会不抱太高期望的教训

* 欧元/美元空头仅瞄准1.3500

* 技术面偏空是维系空方预期心理的主要动力

* 短期利率走势强化欧元/美元空头气势，但长期利率情况则不利

* 10年期美国公债及德债收益率之差偏紧，为133个基点，10年期美债收益率2.53%