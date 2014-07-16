企业并购：意大利GTECH决定以47亿美元收购美国老虎机生产商IGT

路透米兰7月16日 - 全球最大彩票运营商之一的意大利GTECH 周三公布，已决定以47亿美元收购美国老虎机生产商International Game Technology ，方式为现金加股票，这是意大利企业今年对美国公司最大笔收购案之一。

上述意大利公司在声明中称，“该协议扩充了所有业务、地区及产品种类的规模，料将在收购完成后第三年获得逾2.8亿美元的协同收益。”