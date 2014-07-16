企业并购：意大利GTECH决定以47亿美元收购美国老虎机生产商IGT

巴股业绩：淡水河谷第一季净利不及预期，因暴雨妨碍关键矿山的产出
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。
路透米兰7月16日 - 全球最大彩票运营商之一的意大利GTECH 周三公布，已决定以47亿美元收购美国老虎机生产商International Game Technology ，方式为现金加股票，这是意大利企业今年对美国公司最大笔收购案之一。
GTECH称，交易综合价值约为64亿美元，其中包括IGT现有近17.5亿美元的债务。
上述意大利公司在声明中称，“该协议扩充了所有业务、地区及产品种类的规模，料将在收购完成后第三年获得逾2.8亿美元的协同收益。”
意大利博彩商GTECH股票周三高开逾3%。(完)
(编译 于春红; 审校 田建华)
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。
路透上海4月27日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *乌鲁木齐城建 20 4 4/25簿记建档 5.18% 上限5.50% AAA 2.685 第3年末投资者选择权 投资集团小微企业增信集合债 第3年末投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 资兴市城市 8 7 4/26簿记建档 6.00% 上限6.00% AA 1.0