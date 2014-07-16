《路透晚报》--7月16日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国经济企稳实现全年目标有望，定向刺激方向将延续

受工业和投资增速回升带动，中国二季度经济增速小幅反弹并站上7.5%。稳增长政策将持续发挥效力，随着出口好转和内需趋稳，下半年经济料将“平着走”，实现全年7.5%左右的增长目标可能性偏大。预计下半年稳增长、促改革仍是政策主线。在经济趋稳、信贷趋于宽松之际，未来将延续定向刺激方向，货币政策保持稳健，在支撑经济的同时为改革创造更多时间和空间。 专题

--中国政策：公务用车改革启动，取消副部级以下领导干部用车--央视

中国公务用车改革启动，中央电视台（CCTV）周三报导，中央和国家机关取消副部级以下领导干部用车和一般公务用车，普通公务出行社会化，并适度发放公务交通补贴。

--中国央企：上半年利润同比增5.5%，增速快于一季度显经济回升--国资委

中国国有资产管理委员会网站周三公布数据显示，今年上半年中央企业累计实现营业收入12万亿元，同比增长5.1%；累计实现利润总额6,740.1亿元，同比增长5.5%。

--《财经洞察》中国证监会新政有迹可寻，市场化与行政指导间力求平衡

近期中国证监会密集发布了逾十项监管政策，涉及融资、并购、退市等各方面。乍看之下，有些凌乱，但经过仔细梳理后发现，实为证监会为落实国务院新“国九条”，在逐步搭建新形势下资本市场的市场化制度框架。预计近阶段证券监管部门仍需在市场化与行政指导之间努力寻求平衡点。

--《焦点》中国六家央企率先领改革“作业单”，国企改革热潮将再起

经过大半年筹备，中国确定中粮等首批六家中央企业，推进央企四项改革试点。由于国资委已确定各家企业的改革方向，且目标和任务明确，这些企业的改革经验无疑将为逾100家央企及无数地方国企树立良好标杆。首批央企改革名单的确定，近期将为市场带来新的炒作题材。

--中国房地产：二季度全国综合地价环比增速放缓--土地勘测规划院报告

中国楼市的持续降温波及土地市场，地价涨势趋缓。中国土地勘测规划院最新发布报告称，今年二季度全国综合地价水平保持温和上涨态势，环比增速进一步放缓，同比则在连续六个季度上涨后首现微降。

--中国贸易：商务部进一步出台贸易便利化措施，所有许可证收费项目已取消

为支持外贸稳定增长，中国商务部日前出台五项贸易便利化措施，自7月起进一步减少自动进口许可货物种类，并调减加工贸易联网企业增值服务费用。

【金融】

--中国金融：预计今年人民币贷款增约9.5万亿，M2增速13-14%--央行官员

中国人民银行调查统计司司长盛松成周二预计，今年人民币贷款增量可能会在9.5万亿元左右，广义货币供应量(M2)增速在13-14%之间，社会融资规模约18.5万亿元。

--《焦点》信托融资渠道枯竭，中国房地产商面临违约风险

中国影子银行机构今年上半年减少对房地产开发商的贷款，在房市降温的情况下，关闭了这条关键的融资渠道，有可能给地产业和整体经济带来麻烦。

--全球金融：金砖国家联手成立开发银行，抵御西方金融强权

金砖国家(BRICS)领导人周二发起一家规模1,000亿美元的开发银行，并设立一个储备资金池，这是他们首度采取明确行动重塑由西方主导的国际金融体系。

【固定收益】

--新债招标：中国10年续发国债收益率高于预期，经济企稳长债承压

中国财政部周三招标的10年续发国债中标收益率高于预期。交易人士表示，稍早出炉的GDP等重磅数据显示中国宏观经济企稳回升，机构在一级市场介入长债热情再受打压，且近期新债供给压力不可小觑，多重因素致今日招标结果定位偏高，需求欠佳。

--《中国新债预测》农发行四期债需求看淡，因基本面改善及资金扰动

中国农业发展银行周四将招标发行四期固息债。路透调查显示，二季度GDP同比增速略胜预期，显示政策扶助经济企稳，且资金面扰动因素不断，新债发行频率过密，令机构看淡明日新债需求。

--中国债市：IRS小幅续升，机构流动性预期谨慎短线易涨难跌

中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周三小幅续升。交易员表示，今日10年国债招标结果稍高，带动IRS亦跟随现券小幅上行；考虑到短期资金面仍面临中下旬新股申购等干扰，且数据显示经济基本面亦向好，机构预期谨慎，IRS短线易涨难跌。

--中国货币市场：主要回购利率持稳，14天期上涨因担忧新股申购压力

中国银行间市场周三隔夜及七天回购加权利率涨跌有限，但14天回购涨幅较大。短期资金供给尚算充裕，但因财税上缴，及下周面临多只新股申购，资金冻结压力较大，机构预期偏谨慎，14天期限资金需求较多。

--中国债市动态：现券收益率续升，因宏观数据向好及10年国债结果稍高

中国银行间市场周三现券收益率续涨，国债涨幅较明显。交易员表示，现券在今日GDP等宏观数据向好及10年期国债招标结果走高的双重施压下，收益率再节节攀升，国债收益率涨幅在5-6bp(基点)，金融债亦小幅上探，但幅度稍逊。

--中国债市：银行间市场6月债券托管增逾6,000亿元，续创年内新高

中国中央国债登记结算有限责任公司和上海清算所数据显示，今年6月末债券托管余额(不含公司债和可转债)合计约31.22万亿元人民币，当月共增加6,029亿元，增量续创年内新高。

【外汇】

--《分析》离岸人民币清算：中资银行敲门砖能否成跳板考验功夫

人民币清算行现在好似中国央行颁给中资商业银行的一枚亮光闪闪的奖章，但实际不过是中资银行开展离岸业务的一块敲门砖，如何以此为跳板建立起更多高附加值的业务，才是对中资银行真正的考验。

--中国汇市：人民币早盘仅微贬，刚出炉的二季度经济增速超预期助力

中国人民币兑美元周三早盘小幅走弱并继续围绕6.21元关口震荡，但幅度远不及中间价跌幅，因今日甫公布的上半年GDP增速高于预期，支撑人民币汇价。今日中间价连续第四天低开，汇市早盘跟随中间价一度触及逾十日低点，但10点超预期的上半年宏观数据公布后，明显刺激做多人民币热情，令早盘跌幅收窄。

--离岸人民币：台湾银行业6月底人民币存款2,927亿元，月增约0.9%

台湾央行周二表示，至今年6月底止，台湾银行业累计人民币存款 TWRMBDEPO 达2,927.38亿元，较前月成长约0.92%。

--离岸人民币：台企烨辉称考虑明年再度发行人民币债

台湾钢铁厂--烨辉 2023.TW 海外子公司Golden Developments Holdings宝岛债周三正式在柜买中心挂牌交易。该公司表示，明年将有机会再度发行人民币计价债券。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收跌结束三连涨，中小市值个股普现回调拖累大盘

中国股市沪综指周三小幅收跌，结束此前连续三日上涨。今日公布的中国二季度经济增速等数据对市场影响不大。分析师指出，前期表现强势的个股出现回落，中小市值股票普现回调拖累大盘，料后市仍将处于上下两难的区间震荡行情。

--《市场热谈》中国谋定价权再推铁矿石掉期，参与度可能成短板

占据全球钢铁业半壁江山的中国为谋求铁矿石定价权再度发力。铁矿石期货推出仅九个月之后，中国版铁矿石掉期(swap)也有望在本月上线交易。“trade volume是衡量这个合约是不是成功的很重要因素，在当前矿价下跌预期下，对冲需求很强，大量现货落在中国，大量人民币结算，...掉期是有空间的。”中金公司大宗商品分析师马凯称。

--中国证券：20家券商在今年分类评价中获评AA级，光大证券降为C级

中国证监会网站公布2014年证券公司分类结果，在96家券商中，有20家券商在分类评价中获评AA级，但亦有六家券商被列入C类，其中去年中出现“自营乌龙”的光大证券由去年的AA级降为C级。

--中国小米在印度发布米3手机，计划重金挺进

小米科技表示，公司计划在印度投入巨资。小米科技周二在印度推出了旗舰型小米手机和其他产品。目前印度市场由三星电子主导。小米全球副总裁Hugo Barra表示，小米没有指望在印度市场能很快实现盈利。Hugo Barra去年离开谷歌加入小米。

--全球矿业：澳洲Fortescue预计中国将关闭更多铁矿石产能

澳洲第三大铁矿石生产商Fortescue Metals Group周三称，中国不可避免将关闭国内更多铁矿石产能，这有助于市场恢复平衡。 （完） (整理 黄凯; 审校 张喜良)