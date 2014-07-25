香港房地产：上半年私人住宅落成量按年锐升四倍，按季升近六成

路透香港7月25日 - 香港运输及房屋局周五发表的数字显示，今年上半年私人住宅落成量为7,500个，按年大增四倍，并创八年来的同期新高，反映政府近年积极增加的土地供应逐渐由＂面粉＂成为＂面包＂；至6月底止已落成但仍未售出的私人住宅单位（货尾单位）仍持平于6,000个。

政府数据显示，今年第二季的私人住宅落成量为4,600个，比首季的2,900个增加58.6%。次季私人住宅施工量为4,300个，按季及按年 分别减46%和35%。

美联物业根据土地注册处的注册个案计算，上半年的落成单位的已出售比率超过七成。该行估计2014年私人住宅落成量将达1.7万个，而中原地产则估计全年落成量为15,887个，分别为自2005年及2006年以来新高。

计及6,000个新屋现楼货尾单位、以及建筑中单位和已批出土地并可随时动工的项目等，政府估计于未来三至四年间大约可提供约7.3万个住宅单位，较首季增加1,000个。

自香港政府5月微调双倍印花税政策，加上发展商推出多个新住宅楼盘，本地楼市再度转活，一手成交增加，而二手住宅楼价亦重拾升势。反映中小型住宅楼价的中原地产CCL(中小型单位)指数连升六周创历史新高，但亦令人关注以用家为主的中小型住宅楼价上升，将影响用家置业，亦令换楼更加困难。（完）

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