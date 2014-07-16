金属期市：上海期锌涨至逾一年高位附近，中国数据提振金属需求前景

中国钢铁：对海合会发起针对中国产无缝钢管反倾销调查表示担忧--商务部
路透北京4月27日 - 针对近日海湾合作委员会（海合会）对中国出口部分无缝钢管产品发起反倾销调查，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中国对此表示关注，中国相关产业及企业对海合会此举表示担忧。
“我们不是在谈论说市场会猛烈上涨，而是中国经济已步出最疲弱阶段，中国政府展现支持经济成长的决心，这对大宗商品需求及定价的影响都是正面的。”
受工业和投资增速回升带动，中国二季度经济增速小幅反弹并站上7.5%。稳增长政策将持续发挥效力，随着出口好转和内需趋稳，下半年经济料将“平着走”，实现全年7.5%左右的增长目标可能性偏大。
0720GMT时，上海期交所9月期锌 涨0.9%，至每吨16,610元人民币(合2,700美元)，稍早触及去年2月以来最高位，追随本月伦敦期锌近4%的涨幅。伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 周一创下近三年最高位2,325.50美元。
LME期铝 涨至13个月新高1,968美元。其他金属中，LME期铜 大致持平于7,124.50美元，上海期铜 略下跌。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林/于春红; 审校 田建华/张若琪)
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路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。