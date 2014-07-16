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亚洲 | 2014年 7月 16日 星期三 15:55 BJT

金属期市：上海期锌涨至逾一年高位附近，中国数据提振金属需求前景

“我们不是在谈论说市场会猛烈上涨，而是中国经济已步出最疲弱阶段，中国政府展现支持经济成长的决心，这对大宗商品需求及定价的影响都是正面的。”

受工业和投资增速回升带动，中国二季度经济增速小幅反弹并站上7.5%。稳增长政策将持续发挥效力，随着出口好转和内需趋稳，下半年经济料将“平着走”，实现全年7.5%左右的增长目标可能性偏大。

0720GMT时，上海期交所9月期锌 涨0.9%，至每吨16,610元人民币(合2,700美元)，稍早触及去年2月以来最高位，追随本月伦敦期锌近4%的涨幅。伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 周一创下近三年最高位2,325.50美元。

LME期铝 涨至13个月新高1,968美元。其他金属中，LME期铜 大致持平于7,124.50美元，上海期铜 略下跌。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林/于春红; 审校 田建华/张若琪)
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