表格：英国3-5月按ILO标准计算的失业率为6.5%，为08年10-12月来最低

路透伦敦7月16日 - 英国国家统计局周三公布：

* 英国6月请领失业金人数减少3.63万人(预估为减少2.7万人)

* 英国截至5月的三个月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率为6.5%（预估为6.5%），为2008年10-12月以来最低

* 英国截至5月的三个月LFS就业人数增长25.4万

* 英国截至5月的三个月平均每周薪资所得(不包括奖金)较上年同期增长0.7%(预估为增长0.8%)，为纪录最慢增长

* 英国截至5月的三个月平均每周薪资所得(包括奖金)较上年同期增长0.3%(预估为增长0.5%)，为2009年3-5月以来最慢

以下为详细数据:

请领失业金人数 6月 5月 预估

较前月变动 -36,300 -32,800 (-27,400) -27,000

失业率(%) 3.1 3.2 (3.2)

失业人口(百万人) 1.044 1.081 (1.086)

按国际劳工组织(ILO)标准计算

3月-5月 12月-2月 2013年3-5月 预估

失业人口(百万) 2.122 2.243 2.505

失业率(%) 6.5 6.9 7.8 6.5