表格：英国3-5月按ILO标准计算的失业率为6.5%，为08年10-12月来最低

中国钢铁：对海合会发起针对中国产无缝钢管反倾销调查表示担忧--商务部
路透北京4月27日 - 针对近日海湾合作委员会（海合会）对中国出口部分无缝钢管产品发起反倾销调查，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中国对此表示关注，中国相关产业及企业对海合会此举表示担忧。
路透伦敦7月16日 - 英国国家统计局周三公布：
* 英国6月请领失业金人数减少3.63万人(预估为减少2.7万人)
* 英国截至5月的三个月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率为6.5%（预估为6.5%），为2008年10-12月以来最低
* 英国截至5月的三个月LFS就业人数增长25.4万
* 英国截至5月的三个月平均每周薪资所得(不包括奖金)较上年同期增长0.7%(预估为增长0.8%)，为纪录最慢增长
* 英国截至5月的三个月平均每周薪资所得(包括奖金)较上年同期增长0.3%(预估为增长0.5%)，为2009年3-5月以来最慢
以下为详细数据:
请领失业金人数 6月 5月 预估
较前月变动 -36,300 -32,800 (-27,400) -27,000
失业率(%) 3.1 3.2 (3.2)
失业人口(百万人) 1.044 1.081 (1.086)
按国际劳工组织(ILO)标准计算
3月-5月 12月-2月 2013年3-5月 预估
失业人口(百万) 2.122 2.243 2.505
失业率(%) 6.5 6.9 7.8 6.5
三个月变动 -121,000 -- --(完)
路透北京4月27日 - 针对近日海湾合作委员会（海合会）对中国出口部分无缝钢管产品发起反倾销调查，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中国对此表示关注，中国相关产业及企业对海合会此举表示担忧。
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
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