中国债市：IRS小幅续升，机构流动性预期谨慎短线易涨难跌

路透上海7月16日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周三小幅续升。交易员表示，今日10年国债招标结果稍高，带动IRS亦跟随现券小幅上行；考虑到短期资金面仍面临中下旬新股申购等干扰，且数据显示经济基本面亦向好，机构预期谨慎，IRS短线易涨难跌。

“一年期repo上到3.92%了，10年国债结果出来后上了点，然后回去了，”上海一银行交易员称，“现在IRS曲线陡峭化明显，短端跟长端品种利差接近50bp(基点)，不过我觉得有点过了，五年期已经挺难再上了。”

财政部今日招标的10年续发国债中标收益率高于预期。交易人士表示，稍早出炉的GDP等重磅数据显示中国宏观经济企稳回升，机构在一级市场介入长债热情再受打压，且近期新债供给压力不可小觑，多重因素致今日招标结果定位偏高，需求欠佳。

上述交易员并表示，近期资金面稍有点收紧，宏观经济数据也略有好转，不少机构就趁机打一波；不过下旬资金面预期亦不乐观。

上海另一银行交易员谈到，IRS上午整体上涨3个基点(bp)，下午基本是平的，整体上是和昨天最后的成交价差不多，而当前IRS走势暂时被fixing(回购定盘利率)压制，且经济可持续性存疑，未来走势仍不明朗。

银行间市场周三隔夜及七天回购加权利率 涨跌有限，但14天回购涨幅较大。短期资金供给尚算充裕，但因财税上缴，及下周面临多只新股申购，资金冻结压力较大，机构预期偏谨慎，14天期限资金需求较多。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.7825/3.8800 3.8500/3.9375 4.1000/4.1900 4.3450/4.4350 4.3296/4.6496

上日 3.7353/3.8380 3.7900/3.8740 4.0400/4.1277 4.2820/4.3740 4.2580/4.5520

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变动 +0.0472/+0.0420 +0.0600/+0.0635 +0.0600/+0.0623 +0.0630/+0.0610 +0.0716/+0.0976

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。