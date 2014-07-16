表格：欧元区5月贸易顺差为154亿欧元，进出口均较上年同期持平

中国钢铁：对海合会发起针对中国产无缝钢管反倾销调查表示担忧--商务部
路透北京4月27日 - 针对近日海湾合作委员会（海合会）对中国出口部分无缝钢管产品发起反倾销调查，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中国对此表示关注，中国相关产业及企业对海合会此举表示担忧。
路透布鲁塞尔7月16日 - 欧盟统计局周三公布，
* 欧元区5月贸易顺差为154亿欧元，路透调查预估为顺差165亿欧元
* 欧元区5月未经调整的出口较上年同期持平，进口较上年同期持平
* 欧元区4月贸易顺差修正为154亿欧元，前值为顺差157亿欧元
欧元区 2013年5月 2014年5月 变化(%) 13年4月 14年4月 变化(%) 13年1-5月 14年1-5月 变化(%)
出口 159.4 159.7 0% 161.8 r 159.4 r -1% 782.3 785.8 0%
进口 144.8 144.4 0% 147.6 r 143.9 r -2% r 726.9 723.3 -1%
贸易收支 14.6 15.4 14.2 r 15.4 r 55.4 62.5
注：数据未经季节调整，r为修正值
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(编译 朱晓军；审校 于春红)
路透北京4月27日 - 针对近日海湾合作委员会（海合会）对中国出口部分无缝钢管产品发起反倾销调查，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中国对此表示关注，中国相关产业及企业对海合会此举表示担忧。
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
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