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货币新闻 | 2014年 7月 16日 星期三 17:10 BJT

表格：欧元区5月贸易顺差为154亿欧元，进出口均较上年同期持平

路透布鲁塞尔7月16日 - 欧盟统计局周三公布，

* 欧元区5月贸易顺差为154亿欧元，路透调查预估为顺差165亿欧元

* 欧元区5月未经调整的出口较上年同期持平，进口较上年同期持平

* 欧元区4月贸易顺差修正为154亿欧元，前值为顺差157亿欧元

欧元区 2013年5月 2014年5月 变化(%) 13年4月 14年4月 变化(%) 13年1-5月 14年1-5月 变化(%)

出口 159.4 159.7 0% 161.8 r 159.4 r -1% 782.3 785.8 0%

进口 144.8 144.4 0% 147.6 r 143.9 r -2% r 726.9 723.3 -1%

贸易收支 14.6 15.4 14.2 r 15.4 r 55.4 62.5

注：数据未经季节调整，r为修正值

浏览数据细节，请点选(here)(完)

(编译 朱晓军；审校 于春红)
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