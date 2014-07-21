《中国金融债发行日程表》--7月21日

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ============================================================================= *国开行 至多60 5 周二招标 固息金融债 7/23-7/24 (今年第19期新发) 至多60 1 周二招标 固息增发债 7/23-7/24 (今年第18期增发债) 至多60 3 周二招标 固息增发债 7/23-7/24 (今年第16期增发债) 至多60 7 周二招标 固息增发债 7/23-7/24 (今年第14期增发债) *江苏银行 15 3 周二招标 固息金融债 7/23-7/24 75 5 周二招标 固息金融债 7/23-7/24 *华夏银行 至多100 10 周四招标 二级资本债 7/24-7/25 农发行 50 3 *4.92% 固息金融债 7/18-7/21 (今年40期新发) 50 5 *5.07% 固息金融债 7/18-7/21 (今年41期新发) 50 7 *5.27% 固息金融债 7/18-7/22 (今年42期新发) 50 10 *5.3468% 固息增发债 7/18-7/22 (今年23期三次增发) 农发行 100-200 -- -- -- 8/7 农发行 100-200 -- -- -- 9/11 农发行 100-200 -- -- -- 9/22 农发行 100-200 -- -- -- 10/16 农发行 100-200 -- -- -- 11/10 注: *表示新增。(完) (整理 杨文纨； 审校 丁淑琴)
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)