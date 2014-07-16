香港股市：恒生指数连续第三日收高，保险股拖累恒生国企指数下跌

中国钢铁：对海合会发起针对中国产无缝钢管反倾销调查表示担忧--商务部
路透北京4月27日 - 针对近日海湾合作委员会（海合会）对中国出口部分无缝钢管产品发起反倾销调查，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中国对此表示关注，中国相关产业及企业对海合会此举表示担忧。
路透香港7月16日 - 香港股市恒生指数周三连续第三日上涨，恒生国企指数小跌，保险股表现落后。
恒生指数 收高0.3%，报23,523.28点。恒生国企指数 跌0.1%，中止四日连涨走势。
中国太保 挫跌2.8%，中国人寿 则跌1.2%。
在涨势居前的个股方面，中国建材 攀升3.2%至三个月高点，其母公司周二获挑选参与国有企业改革计划。
华能国际电力 上涨2.9%，受该类股上半年表现强劲的预期提振。
中国神华 连续第二日跌势居前，下滑1.9%至5月28日以来低点。该公司周二下调锅炉煤价格。(完)
路透北京4月27日 - 针对近日海湾合作委员会（海合会）对中国出口部分无缝钢管产品发起反倾销调查，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中国对此表示关注，中国相关产业及企业对海合会此举表示担忧。
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
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