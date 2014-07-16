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货币新闻 | 2014年 7月 16日 星期三 16:18 BJT

香港股市：恒生指数连续第三日收高，保险股拖累恒生国企指数下跌

路透香港7月16日 - 香港股市恒生指数周三连续第三日上涨，恒生国企指数小跌，保险股表现落后。

恒生指数 收高0.3%，报23,523.28点。恒生国企指数 跌0.1%，中止四日连涨走势。

中国太保 挫跌2.8%，中国人寿 则跌1.2%。

在涨势居前的个股方面，中国建材 攀升3.2%至三个月高点，其母公司周二获挑选参与国有企业改革计划。

华能国际电力 上涨2.9%，受该类股上半年表现强劲的预期提振。

中国神华 连续第二日跌势居前，下滑1.9%至5月28日以来低点。该公司周二下调锅炉煤价格。(完)
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