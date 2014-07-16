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亚洲 | 2014年 7月 16日 星期三 16:10 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦7月16日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：交投于55日和200日均线切入点1.3656/77下方，则目前欧元前景为中性至看空，仍瞄准当前的7月低点1.3576，之下有更为重要的2012-2014上涨趋势支撑位1.3511及近期低点1.3503。这些点位仍是通向1.2750的重要突破点。但200周均线切入位1.3427和55个月均线切入位1.3394或在该过程中提供短期支撑。

只有突破1.3701，才能减轻当前的下跌压力，从而可以进一步反弹至61.8%回档位1.3807。若低于该水平，我们会尝试放空操作。长期观点仍偏空。

美元/瑞郎：收在200日均线切入点0.8946和近期下行趋势上方，蓄势拔掉期近期高点0.9036，78.6%回档位0.9048和55周均线0.9032构成的上方阻力位。我们的观点是，需要扫清这些所有阻力，才能重启强劲的上涨势头。

澳元/美元：澳元略走软，但更重要的是开始侵蚀55日均线和7月3日低点0.9349/30。预计市场本周仍将走低。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3554 1.3571 -0.13 -1.39 1.3745

美元/日圆 101.65 101.68 -0.03 -3.47 105.30

欧元/日圆 137.79 137.97 -0.13 -4.73 144.63

美元/瑞郎 0.8965 0.8955 +0.11 +0.41 0.8928

英镑/美元 1.7137 1.7141 -0.02 +3.51 1.6556

美元/加元 1.0751 1.0756 -0.05 +1.23 1.0620

澳元/美元 0.9349 0.9366 -0.18 +4.89 0.8913

新西兰元/美元 0.8701 0.8765 -0.73 +6.03 0.8206

欧元/瑞郎 1.2154 1.2153 +0.01 -0.95 1.2271

欧元/英镑 0.7909 0.7915 -0.08 -4.68 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2507 9.2561 -0.06 +4.56 8.8474

美元/挪威克朗 6.2189 6.2067 +0.20 +2.52 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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