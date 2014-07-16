欧元/美元：交投于55日和200日均线切入点1.3656/77下方，则目前欧元前景为中性至看空，仍瞄准当前的7月低点1.3576，之下有更为重要的2012-2014上涨趋势支撑位1.3511及近期低点1.3503。这些点位仍是通向1.2750的重要突破点。但200周均线切入位1.3427和55个月均线切入位1.3394或在该过程中提供短期支撑。