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货币新闻 | 2014年 7月 16日 星期三 17:13 BJT

表格：瑞士7月ZEW投资者信心指数重挫至0.1，6月为4.8

路透苏黎世7月16日 - 瑞士信贷和德国经济智库ZEW周三联合公布，瑞士7月ZEW投资者信心指数下降4.7点至0.1点。

14年7月 14年6月 13年7月

预期指数(投资者信心) 0.1 4.8 4.8

现况指数 51.2 57.1 26.2(完)
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