台湾金融：法国巴黎银行获准直接销售外国债券，创外资银行先例

中国钢铁：对海合会发起针对中国产无缝钢管反倾销调查表示担忧--商务部
路透北京4月27日 - 针对近日海湾合作委员会（海合会）对中国出口部分无缝钢管产品发起反倾销调查，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中国对此表示关注，中国相关产业及企业对海合会此举表示担忧。
路透香港7月16日 - 在新规定的协助下，法国巴黎银行 获准透过台湾分行直接向台湾投资人销售外国债券，创外资银行先例，这些新规定的目的是让投资人更方便购买这类债券。
法国巴黎银行台北分行固定收益部主管苏丽君接受专访时向路透表示，法巴周二开始透过台湾分行卖出外国债券。
在此之前，外资银行必须经由香港等海外金融中心，向台湾投资人销售债券，对双方都造成不便。
苏丽君指出，保险公司将是新规定的最大受益者，在新规定之下，保险公司更容易投资收益率较高的外国债券。
例如，台电 的2014年到期公司债目前收益率约1.78%，而香港及韩国同业的类似天期美元债券收益率则在3-4%。
苏丽君表示，保险公司要在本地市场找到符合需求的债券非常艰难。(完)
(编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透北京4月27日 - 针对近日海湾合作委员会（海合会）对中国出口部分无缝钢管产品发起反倾销调查，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中国对此表示关注，中国相关产业及企业对海合会此举表示担忧。
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。