台湾金融：法国巴黎银行获准直接销售外国债券，创外资银行先例

路透香港7月16日 - 在新规定的协助下，法国巴黎银行 获准透过台湾分行直接向台湾投资人销售外国债券，创外资银行先例，这些新规定的目的是让投资人更方便购买这类债券。

法国巴黎银行台北分行固定收益部主管苏丽君接受专访时向路透表示，法巴周二开始透过台湾分行卖出外国债券。

在此之前，外资银行必须经由香港等海外金融中心，向台湾投资人销售债券，对双方都造成不便。

苏丽君指出，保险公司将是新规定的最大受益者，在新规定之下，保险公司更容易投资收益率较高的外国债券。

例如，台电 的2014年到期公司债目前收益率约1.78%，而香港及韩国同业的类似天期美元债券收益率则在3-4%。

苏丽君表示，保险公司要在本地市场找到符合需求的债券非常艰难。(完)