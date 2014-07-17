版本:
中国
货币新闻 | 2014年 7月 17日 星期四 09:22 BJT

中国公开市场：今日进行180亿元28天正回购，本周净投放170亿元

路透上海7月17日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将进行180亿元人民币28天期正回购操作。据此计算，本周公开市场将净投放170亿元，为连续第10周净投放。

央行公开市场周二进行了200亿元人民币28天期正回购操作，延续前两周同期的操作规模，利率持平于4.0%。本周公开市场有550亿元资金到期投放，包括500亿元正回购和50亿元三年期央票到期。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种。虽然二者操作频率不尽相同，但中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%。不过自4月下半月起，即只有28天期正回购，期间仅在6月26日暂停过一次例行操作。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，期末常备借贷便利余额为零。(完)

**央行公开市场相关报导

**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 边竞; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐