中国公开市场：今日进行180亿元28天正回购，本周净投放170亿元

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
路透上海7月17日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将进行180亿元人民币28天期正回购操作。据此计算，本周公开市场将净投放170亿元，为连续第10周净投放。
央行公开市场周二进行了200亿元人民币28天期正回购操作，延续前两周同期的操作规模，利率持平于4.0%。本周公开市场有550亿元资金到期投放，包括500亿元正回购和50亿元三年期央票到期。
今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种。虽然二者操作频率不尽相同，但中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%。不过自4月下半月起，即只有28天期正回购，期间仅在6月26日暂停过一次例行操作。
另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，期末常备借贷便利余额为零。(完)
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**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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4月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间17:01时，1港元=0.88567人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.06%，低于上交易日收盘的20.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.74 4.91 1.09 建设银行 5.76 6.10 1.07 中国银行 3.53 3.63 1.10 农业