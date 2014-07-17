中国公开市场：今日进行180亿元28天正回购，本周净投放170亿元

央行公开市场周二进行了200亿元人民币28天期正回购操作，延续前两周同期的操作规模，利率持平于4.0%。本周公开市场有550亿元资金到期投放，包括500亿元正回购和50亿元三年期央票到期。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种。虽然二者操作频率不尽相同，但中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%。不过自4月下半月起，即只有28天期正回购，期间仅在6月26日暂停过一次例行操作。