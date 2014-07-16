中国政策：公务用车改革启动，取消副部级以下领导干部用车--央视

路透北京7月16日 - 中国公务用车改革启动，中央电视台（CCTV）周三报导，中央和国家机关取消副部级以下领导干部用车和一般公务用车，普通公务出行社会化，并适度发放公务交通补贴。

报导称，今天下发的《关于全面推进公务用车制度改革的指导意见》和《中央和国家机关公务用车制度改革方案》提出，关于公车改革时间表，中央和国家机关要在2014年底前完成，地方党政机关在2015年底前完成。

“用两到三年时间，完成包括事业单位、国企和国有金融企业（公车）改革。”报导称，同时要多策并举，防止既拿补贴又坐公车。

公车取消后，受到影响的人员包括中央和国家机关司局级及以下工作人员、地方地厅级及以下工作人员和司勤人员。

此后普通公务出行将获得一定补贴，其中司局级每人每月1,300元人民币、处级800元、科级及以下500元；地方不得高于中央补贴标准的130%，边疆少数民族地区和其他边远地区不得高于中央标准的150%。

而现有公车将公开拍卖，所得收入在扣除有关税费有全部上缴中央国库。中央和国家机关在今年底前要取消、拍卖5,000辆公车。

近两年公务用车购置及运行费在“三公经费”中占比均过半。据财政部数据，2013年中央本级“三公”经费财政拨款执行数为71.54亿元，其中公车费用42.53亿元；今年经费预算基本持平去年，但公车费用亦达到41.27亿元。

三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。