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亚洲 | 2014年 7月 16日 星期三 16:45 BJT

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--7月16日

路透香港7月16日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:09时,1港元
=0.80038人民币 )
       
  公司名     A股代码       B股代码     A股股价(元)  B股股价(港元)  A/B股比价
  深物业                                      6.84           5.10        1.68
                                                                   
  南玻                                        6.94           5.55        1.56
                                                                   
  深康佳                                      4.53           2.92        1.94
                                                                   
  ST中华                                      6.01           2.71        2.77
                                                                   
  深深宝                                      6.61           6.85        1.21
                                                                   
  深赤湾                                     12.70          11.76        1.35
                                                                   
  招商地                                     11.34          12.40        1.14
 产                                                                
  特力                                        9.53           5.98        1.99
                                                                   
  飞亚达                                      8.32           6.14        1.69
                                                                   
  一致药                                     44.75          36.30        1.54
 业                                                                
  深深房                                      3.96           2.90        1.71
                                                                   
  ST盛润                                      6.81           5.94        1.43
                                                                   
  深纺织                                      8.18           5.86        1.74
                                                                   
  方大集                                      7.78           3.80        2.56
 团                                                                
  深赛格                                      4.91           2.87        2.14
                                                                   
  宝石                                        7.51           4.89        1.92
                                                                   
  小天鹅                                     10.19           9.94        1.28
                                                                   
  粤高速                                      3.25           2.53        1.60
                                                                   
  晨鸣纸                                      4.16           3.61        1.44
 业                                                                
  ST珠江                                      4.93           2.81        2.19
                                                                   
  美菱电                                      4.80           4.91        1.22
 器                                                                
  大冷股                                     10.07           6.99        1.80
 份                                                                
  粤电力                                      4.66           4.64        1.25
                                                                   
  佛山照                                      9.26           6.32        1.83
 明                                                                
  江铃汽                                     29.95          30.55        1.22
 车                                                                
  沙隆达                                     12.33           9.08        1.70
                                                                   
  苏常柴                                      7.86           4.65        2.11
                                                                   
  威孚高                                     25.33          25.90        1.22
 科                                                                
  古井贡                                     21.40          16.88        1.58
 酒                                                                
  ST东海                                      5.53           4.97        1.39
                                                                   
  长安汽                                     12.71          16.20        0.98
 车                                                                
  京东方                                      2.21           2.05        1.35
                                                                   
  鲁泰                                        8.76          10.48        1.04
                                                                   
  本钢板                                      4.43           2.55        2.17
 材                                                                
  张裕                                       24.40          18.52        1.65
                                                                   
    
     附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完)
  中国股市报导                        中国已公布新股发行上市日程          
                                      表                          
  香港股市报导                        中国待发行新股一览表                  
  美国股市报导                        中国新股申购资金情况一览表             
  台湾股市报导                        香港股市拟发行新股一览表              
  中国新闻                            香港已公布新股发行上市日程            
                                      表                          
  香港新闻                            中国新股新闻                            
  台湾新闻                            香港新股新闻                            
  中国股市观察                        中国个股业绩                            
  香港股市观察                        报摘                                   
  中国融资融券                                                    
 
 (整理 梁慧仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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