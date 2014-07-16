《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--7月16日

路透香港7月16日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:09时,1港元 =0.80038人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 6.84 5.10 1.68 南玻 6.94 5.55 1.56 深康佳 4.53 2.92 1.94 ST中华 6.01 2.71 2.77 深深宝 6.61 6.85 1.21 深赤湾 12.70 11.76 1.35 招商地 11.34 12.40 1.14 产 特力 9.53 5.98 1.99 飞亚达 8.32 6.14 1.69 一致药 44.75 36.30 1.54 业 深深房 3.96 2.90 1.71 ST盛润 6.81 5.94 1.43 深纺织 8.18 5.86 1.74 方大集 7.78 3.80 2.56 团 深赛格 4.91 2.87 2.14 宝石 7.51 4.89 1.92 小天鹅 10.19 9.94 1.28 粤高速 3.25 2.53 1.60 晨鸣纸 4.16 3.61 1.44 业 ST珠江 4.93 2.81 2.19 美菱电 4.80 4.91 1.22 器 大冷股 10.07 6.99 1.80 份 粤电力 4.66 4.64 1.25 佛山照 9.26 6.32 1.83 明 江铃汽 29.95 30.55 1.22 车 沙隆达 12.33 9.08 1.70 苏常柴 7.86 4.65 2.11 威孚高 25.33 25.90 1.22 科 古井贡 21.40 16.88 1.58 酒 ST东海 5.53 4.97 1.39 长安汽 12.71 16.20 0.98 车 京东方 2.21 2.05 1.35 鲁泰 8.76 10.48 1.04 本钢板 4.43 2.55 2.17 材 张裕 24.40 18.52 1.65 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程 表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程 表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)