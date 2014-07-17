《分析》中国央行减力放水，M2高增速缓阻宽松步伐

* 公开市场连10周净投放，但本周较前两周缩量

* 经济回稳势头确立，稳增长政策集中发力期或结束

* 防金融数据过热，央行偏松政策力度或微调

* 货币政策难大动，定向政策工具仍是主要选项

作者 边竞

路透上海7月17日 - 中国央行公开市场本周已连续第10周净投放，但净投放规模较此前两周明显缩量；随着微刺激组合拳的见效，经济基本面已向好，但由于广义货币供应量M2等金融数据增长较猛，货币政策在总量调控上面临一定压力。

业内人士指出，中国经济回稳的势头逐渐清晰，稳增长政策的集中发力期已告一段落，央行偏松的政策力度也会有所微调，或将适度降低公开市场的净投放规模，以防金融数据出现过热倾向。

不过他们并认为，为巩固经济回暖的基础，货币政策大动的可能性很低，在公开市场平稳操作的同时，再贷款、抵押补充贷款(PSL)等定向政策工具料仍是重要选项。

“央行可能看到数据（偏热），想收敛一下吧。”广发银行高级交易员颜岩称。

随着一系列微刺激政策进一步显效，中国6月新增信贷在5月基础上延续高增长，并创五年来同期新高，社会融资规模环比亦大幅上升，在持续输血后实体经济的回稳基础有望被夯实。不过当月广义货币供应量M2增速远超今年13%的调控目标，这将制约货币政策放松的空间。

澳新银行中国经济师周浩谈到，由于6月M2增速反弹至14.7%，央行放缓了在公开市场净投放的步伐，这也将进一步制约央行的后续操作。

央行公开市场今日进行180亿元人民币28天期正回购操作，周二则为200亿元，两次利率均持平于4.0%。与上周相比，本周正回购操作量增加80亿元，而到期量550亿元又小于上周的800亿元，净投放规模因此明显缩减。

国务院总理李克强周三主持召开国务院常务会议，会议强调，今年政府工作报告确定的经济社会发展主要目标任务必须保证完成。要在落实定向调控措施上持续发力，加快金融支持实体经济特别是小微企业和“三农”(农业、农村和农民)有关政策落实。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种。虽然二者操作频率不尽相同，但中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%。不过自4月下半月起，即只有28天期正回购，期间仅在6月26日暂停过一次例行操作。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 bit.ly/1zKOJFM

**政策兼顾稳增长和控货币供应**

6月和二季度经济数据已全部亮相，综合来看经济增长已开始脱离底部，但仍只是弱复苏，在回暖势头尚不稳定的情况下，稳增长政策不会轻易撤出，稳中偏松的货币政策基调也会延续。

与此同时，6月M2增速陡升并远超13%的调控目标，货币政策在控制货币供应量过快增长方面的压力也因此加大；而接下来的央行政策，主要考量可能也是在稳增长和控货币供应两个方面做出平衡。

“这周才净投放170亿，减少了不少，但基本面还不稳固，应该也不会很快主动收，”南京银行金融市场部研究主管黄艳红表示。

中国二季度国内生产总值(GDP)同比增速回升，略胜市场预期，4月以来的一系列稳增长政策效果显现，经济企稳态势得以验证。但由于房地产市场低迷，经济仍面临一定下行压力，下半年政策主基调仍以稳为主，并延续定向刺激发力方向。

周浩并谈到，近期流动性状况仍不算很宽松，七天回购维持在3.6%以上的较高水平，市场仍对即将到来的又一波新股申购以及二季度缴税有所担忧。

北京一银行交易员指出，由于未来两周公开市场到期量不大，央行如何操作值得关注，结合当时的资金面状况，可确认央行的操作力度是否有微调。

据路透统计，未来两周公开市场均只有正回购到期，到期量与本周相比亦逐级减少，分别为380亿元和300亿元。

根据公开信息，今年以来央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，期末常备借贷便利余额为零。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 200

(周四) 180

逆回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 50

央票到期续做 --

正回购到期 500

逆回购到期 --

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净投放 170 (完)

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