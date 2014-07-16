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亚洲 | 2014年 7月 16日 星期三 16:50 BJT

新兴汇市：韩元和马币下滑，因美元在叶伦作证后持坚

美元兑一篮子主要货币 周三触及一个月高点。

韩元兑美元触及两个半月低点，此前企划财政部长官和央行总裁的言论似乎增加了降息可能性，但中国第二季经济增速略高于预期，则助韩元削减部分跌幅。

市场人士称，叶伦周二在国会的证词陈述对货币政策展望提供的新暗示不多，听起来相对平衡。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 101.67 101.68 +0.01 +3.55 105.28

坡元 1.2424 1.2437 +0.10 +1.67 1.2632

台币 30.072 30.042 -0.10 -0.41 29.950

韩元 1031.90 1027.40 -0.44 +2.28 1055.40

泰铢 32.10 32.14 +0.12 +2.37 32.86

菲律宾披索 43.60 43.61 +0.02 +1.83 44.40

印尼卢比 11695.00 11730.00 +0.30 +3.98 12160.00

印度卢比 60.12 60.13 +0.02 +2.79 61.80

马币 3.1880 3.1815 -0.20 +2.74 3.2755

人民币 6.2047 6.2080 +0.05 -2.43 6.0539

* 菲律宾股票证交所和外汇交易使用的菲律宾交易系统因台风而暂停交易。

* 马来西亚周二因公共假期休市。马币的“亚洲上日尾盘”为周一收盘报价。 (完)

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