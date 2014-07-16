新兴汇市：韩元和马币下滑，因美元在叶伦作证后持坚

中国钢铁：对海合会发起针对中国产无缝钢管反倾销调查表示担忧--商务部
路透北京4月27日 - 针对近日海湾合作委员会（海合会）对中国出口部分无缝钢管产品发起反倾销调查，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中国对此表示关注，中国相关产业及企业对海合会此举表示担忧。
美元兑一篮子主要货币 周三触及一个月高点。
韩元兑美元触及两个半月低点，此前企划财政部长官和央行总裁的言论似乎增加了降息可能性，但中国第二季经济增速略高于预期，则助韩元削减部分跌幅。
市场人士称，叶伦周二在国会的证词陈述对货币政策展望提供的新暗示不多，听起来相对平衡。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 101.67 101.68 +0.01 +3.55 105.28
坡元 1.2424 1.2437 +0.10 +1.67 1.2632
台币 30.072 30.042 -0.10 -0.41 29.950
韩元 1031.90 1027.40 -0.44 +2.28 1055.40
泰铢 32.10 32.14 +0.12 +2.37 32.86
菲律宾披索 43.60 43.61 +0.02 +1.83 44.40
印尼卢比 11695.00 11730.00 +0.30 +3.98 12160.00
印度卢比 60.12 60.13 +0.02 +2.79 61.80
马币 3.1880 3.1815 -0.20 +2.74 3.2755
人民币 6.2047 6.2080 +0.05 -2.43 6.0539
* 菲律宾股票证交所和外汇交易使用的菲律宾交易系统因台风而暂停交易。
* 马来西亚周二因公共假期休市。马币的“亚洲上日尾盘”为周一收盘报价。 (完)
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路透北京4月27日 - 针对近日海湾合作委员会（海合会）对中国出口部分无缝钢管产品发起反倾销调查，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中国对此表示关注，中国相关产业及企业对海合会此举表示担忧。
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。