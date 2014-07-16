《路透晚报》--7月16日日间新闻摘要（国际版）

中国金融：高净值人士看好今年股票市场，人民币汇率将保持稳健--报告
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
[市场摘要]
--日本股市：小幅收低，对中国经济数据反应平淡
日本股市日经指数周三小跌，盘中多数时间在平盘附近交投，投资者针对上日涨幅锁定获利，而市场对中国经济数据的反应平淡。日经指数收低0.1%至15,379.30点，上日收在一周半高点。
--中国股市：沪综指小幅收跌结束三连涨，中小市值个股普现回调拖累大盘
中国股市沪综指小幅收跌，结束此前连续三日上涨。今日公布的中国二季度经济增速等数据对市场影响不大。分析师指出，前期表现强势的个股出现回落，中小市值股票普现回调拖累大盘，料后市仍将处于上下两难的区间震荡行情。沪综指收报2,067.276点，跌3.081点或0.15%。
--香港股市：恒生指数连续第三日收高，保险股拖累恒生国企指数下跌
香港股市连续第三日上涨，恒生国企指数小跌，保险股表现落后。恒生指数收高0.3%，报23,523.28点。恒生国企指数跌0.1%，中止四日连涨走势。
--全球汇市：澳元和新西兰元因中国增长相关疑虑而下跌
澳元和新西兰元下跌，新西兰元因CPI数据疲软而下跌，澳元下跌，即便中国公布第二季经济增速略高于预期。0859GMT，新西兰元/美元跌约0.9%，至0.8693美元，澳元兑美元跌约0.3%，报0.9345。
--欧元债市：葡萄牙公债收益率下跌，市场对圣灵银行前景更为乐观
葡萄牙公债收益率(殖利率)下跌，投资者更为乐观地认为该国最大上市银行--圣灵银行(BES) BES.LS 有能力应对创始家族面临的财务问题，但不确定性仍然较大。葡萄牙10年期公债收益率(殖利率)下跌10个基点至3.74%。过去一周该收益率每日波动幅度常超过10个基点，并且短暂突破4%。
--国际油市：布兰特原油升至106美元上方，中国经济和石油需求前景好转
布兰特原油攀升至每桶106美元上方，因中国第二季经济增速快于预期，且表观石油需求升至去年初以来最高。0847GMT，布兰特原油涨0.54美元至每桶106.56美元，周二曾触及104.39的盘中低点，也是逾三个月最低。美国原油上涨0.70美元至每桶100.66美元。
--金属期市：上海期锌涨至逾一年高位附近，中国数据提振金属需求前景
上海期锌和伦敦期铝接近逾一年高位，因中国第二季经济增长略微提速擦亮金属需求前景。上海期交所9月期锌涨0.9%，至每吨16,610元人民币(合2,700美元)，稍早触及去年2月以来最高位，追随本月伦敦期锌近4%的涨幅。
--全球金市：金价持于1,300美元下方，受美元走强和美国升息担忧拖累
金价在下跌两日后持稳，但持于每盎司1,300美元下方，逼近四周低点，因美元走强以及担心美联储可能较预期更早加息。0854GMT，现货金上涨至1,297.70美元，过去两个交易日下跌3.3%，创下10月来最大两日跌幅。。 (完) (整理 蔡美珍；审校 王洋)
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透台北4月27日 - 台湾资产最大金控--国泰金控周四称，拟提请股东会授权董事会筹措长期资金，总额不超过500亿台币为原则。