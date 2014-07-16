《路透晚报》--7月16日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：小幅收低，对中国经济数据反应平淡

日本股市日经指数周三小跌，盘中多数时间在平盘附近交投，投资者针对上日涨幅锁定获利，而市场对中国经济数据的反应平淡。日经指数收低0.1%至15,379.30点，上日收在一周半高点。

--中国股市：沪综指小幅收跌结束三连涨，中小市值个股普现回调拖累大盘

中国股市沪综指小幅收跌，结束此前连续三日上涨。今日公布的中国二季度经济增速等数据对市场影响不大。分析师指出，前期表现强势的个股出现回落，中小市值股票普现回调拖累大盘，料后市仍将处于上下两难的区间震荡行情。沪综指收报2,067.276点，跌3.081点或0.15%。

--香港股市：恒生指数连续第三日收高，保险股拖累恒生国企指数下跌

香港股市连续第三日上涨，恒生国企指数小跌，保险股表现落后。恒生指数收高0.3%，报23,523.28点。恒生国企指数跌0.1%，中止四日连涨走势。

--全球汇市：澳元和新西兰元因中国增长相关疑虑而下跌

澳元和新西兰元下跌，新西兰元因CPI数据疲软而下跌，澳元下跌，即便中国公布第二季经济增速略高于预期。0859GMT，新西兰元/美元跌约0.9%，至0.8693美元，澳元兑美元跌约0.3%，报0.9345。

--欧元债市：葡萄牙公债收益率下跌，市场对圣灵银行前景更为乐观

葡萄牙公债收益率(殖利率)下跌，投资者更为乐观地认为该国最大上市银行--圣灵银行(BES) BES.LS 有能力应对创始家族面临的财务问题，但不确定性仍然较大。葡萄牙10年期公债收益率(殖利率)下跌10个基点至3.74%。过去一周该收益率每日波动幅度常超过10个基点，并且短暂突破4%。

--国际油市：布兰特原油升至106美元上方，中国经济和石油需求前景好转

布兰特原油攀升至每桶106美元上方，因中国第二季经济增速快于预期，且表观石油需求升至去年初以来最高。0847GMT，布兰特原油涨0.54美元至每桶106.56美元，周二曾触及104.39的盘中低点，也是逾三个月最低。美国原油上涨0.70美元至每桶100.66美元。

--金属期市：上海期锌涨至逾一年高位附近，中国数据提振金属需求前景

上海期锌和伦敦期铝接近逾一年高位，因中国第二季经济增长略微提速擦亮金属需求前景。上海期交所9月期锌涨0.9%，至每吨16,610元人民币(合2,700美元)，稍早触及去年2月以来最高位，追随本月伦敦期锌近4%的涨幅。

--全球金市：金价持于1,300美元下方，受美元走强和美国升息担忧拖累