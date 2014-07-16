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货币新闻 | 2014年 7月 16日 星期三 16:54 BJT

英国金融市场：英镑与英债收益率走高，英国薪资数据弱于预期

刚刚公布的数据显示，英国截至5月的三个月平均每周薪资所得(包括奖金)较上年同期增长0.3%(预估为增长0.5%)，为2009年3-5月以来最慢。

这没有给今年上调官方利率的预期带来新的帮助。

英国股市持平，但英国公债期货 在数据公布后短暂冲至日高110.56，日内上涨26个跳动点。

不过涨势很快消退，0836GMT，英国公债期货报110.38，较数据公布前水准几无变动。(完)
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